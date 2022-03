Le prix de Cardano devrait revoir 0,676 $ après la rupture de la consolidation | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se consolide après avoir été rejeté au disjoncteur de 0,843 $ à 0,916 $.

Une panne de l’enroulement pourrait entraîner une baisse de 12% à 0,676 $.

Les mesures en chaîne suggèrent que les perspectives baissières sont plausibles.

Le prix de Cardano ne montre aucun signe de ralentissement alors qu’il vacille sur le dernier cluster de support significatif. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller de près cet altcoin massivement survendu car les chances d’accumulation sont élevées. Quoi qu’il en soit, dans une perspective à court terme, l’ADA semble susceptible de baisser.

Prix ​​Cardano pour rétablir le biais directionnel

Le prix de Cardano a renversé une zone de demande, s’étendant de 0,843 $ à 0,916 $ dans un disjoncteur alors qu’il glissait en dessous le 6 mars. Le disjoncteur nouvellement formé est un obstacle, de sorte que la reprise qui en a résulté a fait face à un rejet et à une immense pression de vente, entraînant une baisse de 7 %.

Le mouvement qui en a résulté a établi un swing bas à 0,776 $, déclenchant une phase de consolidation. Lorsque l’ADA a commencé à s’enrouler, il a créé un autre creux égal, suggérant la présence d’une liquidité d’arrêt de vente en dessous.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano balaie ces creux avant d’établir un biais directionnel. Les baissiers prendront probablement le contrôle, poussant le soi-disant « Ethereum-killer » au niveau de support immédiat à 0,676 $.

Ce mouvement constituerait une baisse de 12% et c’est là que le prix de Cardano se stabilisera avant de réévaluer ses forces et ses faiblesses.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette baisse. Cet indice montre l’horreur de la baisse que l’ADA a traversée au cours des six derniers mois.

Le prix de Cardano oscille actuellement autour de la dernière zone de support significative, où environ 300 460 adresses ont acheté près de 8,95 milliards d’ADA pour un prix moyen de 0,20 $. Fait intéressant, cette zone s’étend jusqu’à 0,76 $, ce qui correspond au niveau prévu d’un point de vue technique. Par conséquent, l’ADA est susceptible de baisser, mais de voir une pression haussière palpable à l’approche de la barrière de 0,76 $.

ADA GIOM

D’un autre côté, les grosses transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus indiquent que les baleines ne sont pas intéressées par l’ADA aux niveaux de prix actuels. Ces transferts de baleines sont passés d’environ 7 000 à 5 700 au cours des trois derniers mois, soit une baisse de 18,5 %.

Grandes transactions ADA

Alors que les choses semblent un peu risquées pour le prix de Cardano, les investisseurs doivent noter qu’une reprise au-dessus de 0,916 $ invalidera le disjoncteur et la thèse baissière.

Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait atteindre la barrière de résistance hebdomadaire de 1 $ et tenter d’établir un plus haut autour de ce niveau.