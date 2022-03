Le maire d’Austin adopte la technologie Web3 et les paiements cryptomonnaies | Cryptomonnaie

La deuxième ville du Texas à la croissance la plus rapide commencera à explorer les capacités politiques pour accepter le Bitcoin comme option de paiement et intégrer d’autres applications Web3 pour améliorer la vie des résidents.

Le maire Steve Adler d’Austin, au Texas, a pleinement adhéré à la découverte de ce que la technologie blockchain et les paiements cryptomonnaies peuvent apporter à sa ville en proposant deux nouvelles initiatives.

La première initiative vise à garantir que la quatrième plus grande ville du Texas promeut les avantages des technologies de la blockchain et « favorise l’équité, la diversité, l’accessibilité et l’inclusion » dans l’écosystème technologique. À cette fin, May Adler a demandé au directeur municipal d’explorer comment la ville peut utiliser Web3 et la blockchain dans 20 domaines allant des contrats intelligents, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de l’assurance aux arts, aux médias, à la collecte de fonds et à la vérification d’identité.

Le directeur municipal est chargé de s’assurer que la ville aide à créer un environnement au sein du gouvernement municipal et dans la communauté en général qui soutient la création et le développement de nouvelles technologies, y compris, sans s’y limiter, la blockchain et d’autres technologies, protocoles et applications liés au Web3.

La deuxième initiative du maire Adler ordonne au directeur municipal de mener une «étude factuelle» sur la manière dont la ville pourrait adopter les politiques liées au Bitcoin (BTC) et à la crypto-monnaie. Grâce à ces efforts, le maire Adler semble vouloir trouver des moyens pour les résidents d’Austin de payer légalement leurs factures avec la cryptomonnaie.

Austin est ravi de soutenir les entreprises et les innovations qui transformeront les promesses du Web3, de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain en réalité. Grâce à @MK6ATX pour sa résolution et @RaffiSapire, @consensus2022, @JoshuaBaeret @PrestonLJ2 pour leur leadership ! #SXSW pic.twitter.com/HdmuGA0l2Y — Maire Adler | Se faire vacciner! (@MayorAdler) 11 mars 2022

Dans le cadre de cette initiative, le directeur municipal devrait trouver des moyens d’autoriser « l’acceptation de Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies comme paiement des taxes, frais et pénalités municipaux » comme premier ensemble de politiques à examiner.

Le succès des deux initiatives sera basé sur le niveau d’effet des nouvelles applications sur la vie quotidienne des résidents d’Austin. Les propositions seront votées par le conseil municipal le 24 mars.

Le conseil municipal d’Austin envisage des intégrations technologiques blockchain depuis au moins 2020 lorsqu’une proposition a été faite d’utiliser des contrats intelligents pour le protocole de vérification d’identité MyPass.

Austin est de mèche avec Miami, New York et l’État du Colorado pour développer rapidement les efforts d’exploration et proposer la mise en œuvre de politiques liées à la crypto-monnaie. Miami et New York ont ​​déjà lancé leurs propres projets de pièces de monnaie à l’échelle de la ville via City Coin sur la blockchain de couche 1 Stacks, tandis que le propre programme d’Austin est toujours en développement.

Philadelphie a exprimé son intérêt à rejoindre le programme City Coins, tandis que le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré dans une interview le 15 février que l’État accepterait la crypto à des « fins liées à la fiscalité de l’État ». Il s’attend plus tard à accepter la cryptomonnaie pour un plus large éventail de services gouvernementaux.