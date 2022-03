Le prix Dogecoin retestera 0,075 $ alors que DOGE revient à la moyenne | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin ne montre aucune retenue puisqu’il s’est effondré de 49% au cours des deux derniers mois.

Cette baisse survient alors que DOGE remplit le FVG, passant de 0,119 $ à 0,075 $.

Un rebond autour du niveau de support de 0,075 $ semble probable pour la crypto-monnaie sur le thème des chiens.

Le prix du Dogecoin a connu une tendance à la baisse lente et douloureuse depuis son sommet historique atteint en mai. Cette baisse a franchi des niveaux de support cruciaux et revient à des niveaux observés pour la dernière fois au début de 2021.

Le prix du Dogecoin continue de baisser

Le prix Dogecoin a commencé sa consolidation le 4 décembre 2021 et a prolongé ce mouvement latéral pendant environ trois mois. Le 22 février, DOGE est passé sous le niveau de support de 0,127 $ et a glissé plus bas.

Le Fair Value Gap (FVG), allant de 0,075 $ à 0,119 $, est ce que les traders Dogecoin cherchent à cibler. Cette inefficacité des prix s’est formée en avril 2021, lorsque DOGE a augmenté de 951 % en moins de 25 jours.

Souvent, les marchés recourent à la moyenne pour combler cette lacune ; ainsi, la baisse actuelle est également une tentative des teneurs de marché de combler cette inefficacité. Bien que baissier, il permet aux acheteurs mis à l’écart d’accumuler du DOGE à prix réduit.

Par conséquent, la récente baisse lente mais douloureuse est la même pièce qui comble cette inefficacité. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin baisse encore de 32 % dans un proche avenir et se stabilise autour de 0,075 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

D’autre part, le prix du Dogecoin devrait entamer sa deuxième étape de consolidation si BTC continue de se redresser. Par conséquent, une clôture décisive au-dessus de l’obstacle de 0,127 $ interrompra temporairement le ralentissement.

Dans un tel cas, DOGE tentera de se rallier à la barrière de résistance hebdomadaire à 0,163 $. En cas de succès, cette course de récupération constituerait une ascension de 28% et c’est probablement là que la hausse sera plafonnée.