Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, DOT, SAND, RUNE, ZEC | Cryptomonnaie

La configuration technique de BTC suggère une cassure potentielle à la hausse et les graphiques suggèrent que DOT, SAND, RUNE et ZEC seraient les premiers à bénéficier de toute action haussière sur les prix.

Bitcoin (BTC) a été relativement calme pendant le week-end, indiquant que les commerçants jouent la sécurité et ne font pas de gros paris avant la prochaine réunion du Federal Open Market Committee les 15 et 16 mars. Le quantum de la hausse des taux pourrait agir comme le prochain déclencheur pour les marchés de la cryptomonnaie.

La configuration neutre actuelle de Bitcoin a laissé les analystes deviner. La ressource analytique Material Indicators a averti que Bitcoin pourrait plonger, mais ils ont conseillé aux investisseurs d’être prêts à acheter la baisse car ils pensent que le « rebond peut changer votre vie ».

Vue quotidienne des données du marché de la cryptomonnaie. Source : Coin360

Un rapport Sports Outlook 2022 de Prix Waterhouse Coopers pour l’Amérique du Nord a mis en évidence trois cas d’utilisation de jetons non fongibles, qui pourraient façonner l’avenir du sport. Le cabinet de conseil estime que les NFT et les actifs numériques font partie des dix grandes tendances de l’industrie du sport.

Les marchés de la cryptomonnaie pourraient-ils amorcer un mouvement directionnel à court terme ? Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies susceptibles de participer à un rallye si le sentiment haussier reprend.

BTC/USDT

Bitcoin a formé un modèle de chandelier Doji le 12 mars et dimanche, indiquant l’indécision parmi les haussiers et les baissiers. Le prix est coincé entre la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (39 810 $) et le support horizontal à 37 000 $.

Graphique journalier BTC/USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours est plate et l’indice de force relative (RSI) est juste en dessous du point médian, indiquant un équilibre entre l’offre et la demande.

Si le prix monte et dépasse la moyenne mobile simple sur 50 jours (39 978 $), les haussiers tenteront de pousser la paire BTC/USDT au-dessus de 42 600 $. S’ils réussissent, la paire pourrait se rallier à 45 400 $ et plus tard à la ligne de résistance du canal.

À l’inverse, si le prix baisse et tombe en dessous de 37 000 $, les baissiers sentiront une opportunité. Les vendeurs essaieront alors de tirer et de maintenir la paire sous la ligne de support du canal. Une telle décision pourrait ouvrir la voie à une éventuelle baisse à 30 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

La paire forme un motif en triangle descendant qui se terminera lors d’une cassure et clôturera en dessous du support solide à 37 000 $. La paire pourrait alors tomber à 34 322 $ et commencer plus tard son voyage vers l’objectif du modèle à 29 250 $.

Alternativement, si les haussiers poussent et maintiennent le prix au-dessus du 50-SMA, la paire pourrait atteindre la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau invalideront le modèle baissier. Cela pourrait attirer les acheteurs et la paire pourrait alors remonter vers 45 400 $.

POINT/USDT

Polkadot (DOT) est dans une tendance baissière depuis plusieurs mois, mais les haussiers tentent de former un creux dans la zone entre 16 $ et 14 $. Le prix a dépassé l’EMA de 20 jours (17 $) mais les traders n’ont pas été en mesure de franchir la barrière du SMA de 50 jours (18 $).

Graphique quotidien DOT/USDT. Source : TradingView

Cependant, un signe positif est que les traders n’ont pas cédé beaucoup de terrain par rapport au SMA de 50 jours. Cela suggère que les traders maintiennent leur position en anticipant une cassure au-dessus de la résistance. Si cela se produit, la paire DOT/USDT pourrait se rallier à la résistance des frais généraux à 23 $, où les baissiers pourraient à nouveau poser un défi de taille.

L’EMA plate de 20 jours et le RSI près du point médian suggèrent une action limitée à court terme. Si le prix baisse par rapport au SMA de 50 jours, les baissiers essaieront de tirer la paire en dessous de 16 $. S’ils réussissent, la paire pourrait retester le support critique à 14 $.

Graphique DOT/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que la paire oscille entre 16 $ et 19 $. L’incapacité des acheteurs à propulser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux peut avoir attiré des réservations de bénéfices de la part des commerçants à court terme. Cela a tiré le prix vers le 50-SMA.

Si le prix dépasse le 200-SMA, cela suggérera que les haussiers continuent d’acheter sur les baisses. Les acheteurs essaieront alors à nouveau de faire passer le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 19 $. S’ils y parviennent, la paire pourrait monter à 20 $ et plus tard se précipiter vers 23 $.

À l’inverse, une cassure et une clôture en dessous du 50-SMA peuvent augmenter la possibilité d’une baisse du support solide à 16 $.

SABLE/USDT

Le Sandbox (SAND) a été limité entre 2,55 $ et 4,86 ​​$ au cours des dernières semaines. Les baissiers ont tiré le prix en dessous du SMA de 200 jours (3,15 $) le 4 mars, mais n’ont pas été en mesure de casser le support à 2,55 $.

Graphique journalier SAND/USDT. Source : TradingView

Cela indique une accumulation près du support de la plage. Le RSI montre des signes de divergence positive, indiquant que la dynamique baissière pourrait s’affaiblir.

Si le prix augmente par rapport au niveau actuel, les haussiers tenteront de pousser la paire SAND/USDT au-dessus de la SMA de 200 jours. Si cela se produit, la paire pourrait atteindre le SMA de 50 jours (3,51 $). Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance pourraient ouvrir les portes à un éventuel rallye à 4,50 $ puis à 4,86 ​​$.

Cette vision haussière sera invalidée à court terme si le prix baisse et glisse en dessous de 2,55 $. Cela pourrait suggérer la reprise de la tendance baissière.

Graphique SAND/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le 50-SMA a agi comme une résistance rigide sur le graphique de 4 heures. Si les baissiers font chuter le prix en dessous de 2,70 $, la paire pourrait tomber au support solide à 2,55 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce niveau pourraient indiquer un avantage pour les baissiers.

Pour nier ce point de vue, les haussiers devront pousser le prix au-dessus de la zone entre le 50-SMA et 3 $. Si cela se produit, la paire pourrait remonter à 3,42 $ où les baissiers pourraient à nouveau monter une solide défense.

RUNE/USDT

THORChain (RUNE) a dépassé les moyennes mobiles le 1er mars et a défendu avec succès le niveau lors du nouveau test du 8 mars. Cela suggère que le sentiment est passé de la vente sur les rallyes à l’achat sur les baisses.

Graphique journalier RUNE/USDT. Source : TradingView

Les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix au SMA de 200 jours (7,90 $) où les baissiers pourraient à nouveau poser un défi de taille. Si le prix ne cède pas beaucoup de terrain par rapport au SMA de 200 jours, les haussiers feront une nouvelle tentative pour franchir cet obstacle. S’ils réussissent, la paire RUNE/USDT pourrait monter à 9 $.

Alternativement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, l’EMA de 20 jours est le niveau important à surveiller. Un fort rebond par rapport à ce niveau suggérera que le sentiment haussier reste intact tandis qu’une cassure en dessous pourrait entraîner une baisse à 4 $.

Graphique RUNE/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le 20-EMA sur le graphique de 4 heures est en pente et le RSI est dans la zone positive, indiquant que les traders ont le dessus. La paire pourrait maintenant atteindre la résistance aérienne à 7 $ où les baissiers tenteront de bloquer le mouvement haussier.

Alternativement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire pourrait chuter au 20-EMA. Si le prix rebondit sur ce niveau, les haussiers tenteront de reprendre la tendance haussière. Les baissiers devront tirer et maintenir le prix en dessous du 20-EMA pour indiquer un changement dans la tendance à court terme.

ZEC/USDT

Zcash (ZEC) a cassé et clôturé au-dessus de la résistance de 135 $ le 8 mars, ce qui a complété un schéma à double creux. Cela a été suivi d’une cassure au-dessus du SMA de 200 jours (145 $) le 10 mars, signalant que les traders sont de retour dans le jeu.

Graphique journalier ZEC/USDT. Source : TradingView

Les baissiers tentent actuellement de ramener le prix sous le SMA de 200 jours et de défier le niveau de cassure à 135 $. Il s’agit d’un niveau important à défendre pour les traders, car une cassure en dessous pourrait suggérer que la récente cassure pourrait avoir été un piège à traders. La paire ZEC/USDT pourrait alors chuter au SMA de 50 jours (114 $).

Si le prix rebondit par rapport au niveau actuel ou à 135 $, cela suggérera que le sentiment reste positif et que les commerçants achètent en baisse. Les traders essaieront alors de faire passer la paire au-dessus de 160 $ ​​et de reprendre le mouvement ascendant. L’objectif cible de l’évasion du modèle à double fond est de 189 $.

Graphique ZEC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les baissiers ont tiré le prix sous le 20-EMA sur le graphique de 4 heures, mais ils n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. Cela suggère que les haussiers continuent d’acheter à chaque baisse mineure. Les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de 160 $ ​​et reprendre la tendance haussière. La hausse de 20-EMA et le RSI en territoire positif indiquent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la résistance des frais généraux et glisse en dessous de 143 $, la vente pourrait s’accélérer. La paire pourrait alors tomber au support critique à 135 $.