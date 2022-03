Ethereum reçoit un rejet ferme du potentiel de hausse supplémentaire, qui devrait revenir à 2 200 $ | Cryptomonnaie

L’action sur les prix d’Ethereum a reçu mercredi un rejet ferme sur le SMA de 55 jours.

Le prix de l’ETH devrait baisser la semaine prochaine, vers 2 400 $ dans la première phase et 2 2000 $ ensuite.

Avec la FED sur le dossier la semaine prochaine, une FED haussière pourrait pousser le prix de l’ETH en dessous de 2 000 $.

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) alerte les investisseurs pour qu’ils se préparent à une onde de choc à venir la semaine prochaine. Actuellement, le risque extrême et les vents contraires pour l’action des prix des ETH sont basés sur des inquiétudes géopolitiques, des craintes de stagflation et des éléments techniques de tendance à la baisse. Ajoutez une éventuelle FED belliciste la semaine prochaine qui commencera à augmenter d’au moins 25 points de base, et en effrayant les investisseurs loin des actifs à risque, la scène semble prête pour un exode massif d’investisseurs hors des crypto-monnaies EThereum en particulier.

Le prix d’Ethereum devrait se négocier en dessous de 2 000 $, la FED belliciste ouvrant les portes de sortie aux investisseurs sur les actifs à risque

L’action des prix d’Ethereum semble indiquer qu’elle est en bonne santé, mais le patient lui-même et son état sous-jacent sont loin d’être bons. Le dernier feu rouge est venu du rejet à la hausse par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 2 800 $. Avec ce mouvement, les baissiers avaient encore une fois une autre fenêtre pour entrer et pousser l’action des prix à la baisse, car les investisseurs s’abstiendront de s’engager pleinement dans les actifs à risque car la FED devrait augmenter ses taux la semaine prochaine.

Le prix de l’ETH semble techniquement prêt à plonger pour la première fois en dessous de 2 400 $ au niveau de support mensuel S1, cassant le plus bas de cette semaine. Une autre jambe plus basse, par exemple, si la FED sortait belliciste ou des nouvelles plus négatives en provenance d’Ukraine, indiquerait une cassure en dessous de 2 278,42 $ vers 1 928 $. En effet, seul le plus bas de 2022 est le seul élément auquel les traders peuvent s’accrocher s’ils veulent essayer d’attraper un éventuel couteau qui tombe, comme là où la zone en dessous de 2 000 $ détient plus de soutien et remet l’ETH à ce niveau de distribution qu’en été de 2021 a déclenché un rallye d’environ 188%.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Comme l’a montré mercredi, quelques tweets ou quelques commentaires positifs d’un Etat frontalier avec l’Ukraine pourraient facilement provoquer un retournement de situation. Ou imaginez que la FED s’abstienne de faire de la randonnée et garde sa poudre au sec jusqu’à ce que la situation géopolitique soit résolue avant que le début de la randonnée n’ouvre la porte aux investisseurs pour qu’ils reprennent leurs positions dans les actifs à risque. Attendez-vous à un saut rapide au-dessus du SMA de 55 jours dans l’action des prix ETH vers 3 018 $. Le prochain objectif serait de 3 391 $ avec un test possible au SMA de 200 jours à 3 357 $, mais cela dépendrait de l’impact du message ou de l’événement à portée de main.