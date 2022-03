Prix ​​d’ondulation dans la compression hebdomadaire alors que l’incertitude à court terme prédit un résultat baissier pour la semaine prochaine | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple rebondit dans un fanion pour une quatrième semaine consécutive.

Le prix XRP voit les traders rester sur la touche ou moins engagés car le risque extrême à court terme est trop important pour être assumé.

Attendez-vous à voir un résultat baissier pour la cassure du fanion avant que la situation ne se stabilise.

L’action des prix Ripple (XRP) voit son action des prix respecter davantage un fanion à plus long terme qui existe depuis plus d’un mois. La semaine dernière a été un test parfait sur les barrières basses et hautes, et encore cette semaine, l’action des prix semble prête pour une cassure la semaine prochaine. Voir le croisement technique de la mort avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours en dessous de la SMA à 200 jours, toutes les parties mobiles de la toile de fond géopolitique et la réunion FED FOMC la semaine prochaine, de nombreux déclencheurs ou catalyseurs avec plus de risque extrême et vents contraires que les vents arrière.

Le prix d’ondulation est fixé pour tester les bas avant de trouver un terrain solide pour un rebond

Depuis décembre de l’année dernière, le prix XRP est toujours assiégé par la croix de la mort technique. En ce qui concerne la situation actuelle, cette croix de la mort semblait être un présage de ce qui allait arriver avec des marchés mondiaux au bord de la stagflation et une éventuelle hyperinflation dans certaines parties de l’Europe à venir. Le filet de sécurité appelé banque centrale s’efforce de maintenir le système économique uni alors que l’inflation demande des hausses d’une part, mais la guerre d’Ukraine et l’afflux de réfugiés dans les pays européens exigent un assouplissement monétaire et un soutien au crédit.

Le prix XRP est avec tous ces éléments mobiles, donc pas dans le meilleur environnement pour démarrer une course haussière à moyen et long terme. Bien qu’une cassure de fanion ait été à la hausse, attendez-vous la semaine prochaine à un mouvement à la baisse vers 0,6500 $ ou 0,600 $, ce dernier tombant en ligne avec le S1 mensuel et le plus bas de février. Au cas où la situation en Ukraine se détériorerait davantage avec Poutine envahissant Kiev et d’autres villes clés d’Ukraine, attendez-vous à voir une forte baisse du support S1 vers 0,4975 $, le plus haut de novembre et sur le point d’entrer dans un marché baissier pour 2022.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Le prix de l’ondulation pourrait encore voir une cassure haussière du fanion si des progrès substantiels étaient suffisants pour que la Russie maintienne un cessez-le-feu à plus long terme. Cela déclencherait immédiatement une reprise des prix avec une forte demande et verrait un retour à 0,8500 $. La ligne de tendance descendante rouge considérée comme le baromètre de la tendance baissière pourrait être cassée à la hausse et montrer plus de bénéfices à venir vers 1,00 $ d’ici la fin de la semaine prochaine en fonction des progrès et des nouvelles positives.