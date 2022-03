Le prix du Bitcoin est toujours bloqué dans une tendance baissière à 32 649 $ malgré les bonnes nouvelles | Cryptomonnaie

L’action sur les prix du Bitcoin voit son action sur les prix faire des hauts et des bas plus élevés, effectuant une compression.

L’action des prix de la BTC est globalement toujours dans une tendance baissière et pourrait être encore plus à la baisse vers les plus bas de janvier.

Tout dépendra de l’endroit où Bitcoin ouvrira lundi et des prochaines étapes pour les investisseurs à l’avenir.

L’action des prix du Bitcoin (BTC) devrait imprimer une autre semaine positive, mais en soi, cela est considéré comme une chose positive. Mais dans l’ensemble, l’action réelle sur les prix ne va nulle part, la BTC se négociant plutôt latéralement et l’action sur les prix étant comprimée des deux côtés avec des hauts et des bas plus élevés. Techniquement, Bitcoin est toujours dans une tendance baissière, et dans le contexte économique et géopolitique, il semble que les investisseurs BTC resteront à l’écart jusqu’à ce que les choses s’éclaircissent avant de faire remonter Bitcoin vers 60 000 $ à plus long terme.

Le prix du bitcoin devrait se négocier latéralement pour baisser la semaine prochaine alors que le risque extrême persiste et augmente même

Le prix du bitcoin voit les traders imprimer des chiffres verts pour cette semaine, mais dans l’ensemble, l’action des prix reste assez modérée, sans bas ni haut par rapport au mouvement de la semaine précédente. Attendez-vous à voir Bitcoin se déplacer dans la bande passante entre 36 709 $ et 44 088 $, une fourchette de 20 % qui ne commencera à se négocier plus petit que d’ici la fin de la semaine prochaine, prévue pour une cassure. Compte tenu de la croix de la mort, des craintes de stagflation pour la zone euro et des retombées sur le monde entier, la tendance baissière sera toujours très présente et pourrait commencer à peser davantage, entraînant une cassure à la baisse.

L’action des prix BTC commencera à tester la fourchette inférieure la semaine prochaine, autour de 36 709 $ et le niveau de support mensuel S1. Attendez-vous à voir l’action des prix commencer à chuter plus rapidement à mesure que les pertes s’aggravent et pourraient être configurées pour tester 32 649 $, ce qui serait un test du plus bas de 2022 et éventuellement imprimer un nouveau plus bas pour l’année, brisant celui de la mi-janvier. Avec cela, le prix du Bitcoin entrera dans une phase de forte correction et commencera à se négocier dans la zone de distribution utilisée en 2021 avant le grand rallye de l’automne dernier.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Comme le prix du Bitcoin doit tenir compte de nombreux facteurs géopolitiques et économiques dans son risque extrême, la disparition d’un seul de ces éléments ferait pencher la balance du côté des haussiers et des investisseurs. Cela se traduirait par une hausse des prix vers 44 088 $ dans une première phase, la prochaine à gagner est de 48 000 $ avec le niveau de résistance mensuel R1 et juste au-dessus un niveau pivot historique et la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours qui soyez la clé pour voir comment les traders réagiront à l’approche de ce niveau, car 23% des gains seront dans les livres. Au cas où les traders seraient en mesure de s’asseoir sur leurs mains et de s’abstenir de trop prendre de bénéfices, 60 000 $ pourraient être dans les cartes si plus de vents favorables étaient ajoutés au commerce.