L’action des prix du Shiba Inu devrait atteindre 25% supplémentaires et imprimer un nouveau plus bas annuel | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu devait clôturer avec une perte hebdomadaire après que les traders aient été incapables de dépasser le SMA de 55 jours.

Attendez-vous à une cassure sous la ligne verte de tendance descendante pour voir la pression à la baisse se renforcer davantage.

Le support n’arrivera qu’à 0,00001704 $, ce qui est le plus bas de janvier et pour l’ensemble de 2022.

Shiba Inu (SHIB) est sous le contrôle d’un trio d’éléments baissiers qui l’emportent sur tous les arguments haussiers pour le moment. Même sans mentionner les maux de tête géopolitiques et les inquiétudes concernant la stagflation, techniquement, le prix SHIB déclenche plusieurs signaux baissiers vers les marchés. Avec la situation actuelle, il semble presque impossible pour les haussiers de prendre position et d’essayer de tirer des gains à moins que la situation n’évolue finalement. Mais jusque-là, Shiba Inu ne peut aller que dans un sens, vers le bas.

Le prix du Shiba Inu confirme que les traders ont trop peu de vents arrière dans leur coin

Le prix de Shiba Inu fait face non seulement à des vents contraires, mais plutôt à un ouragan de plusieurs vents contraires que les haussiers pour le moment ne peuvent égaler avec aucun argument pour atteindre de nouveaux sommets. La ligne de tendance descendante rouge en est la meilleure preuve, l’action des prix restant sous contrôle en dessous. Deuxièmement, la croix de la mort s’ouvre encore plus avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours se négociant plus bas que la SMA à 200 jours, et avec cela commence à agir comme le troisième argument en tant que plafond de prix sur l’action des prix, comme a été prouvé mercredi où le rallye a été écourté avant même d’atteindre ce SMA de 55 jours.

L’action des prix SHIB semble entrer la semaine prochaine autour du bas de la ligne de tendance de soutien verte. Une fois qu’un clair a éclaté en dessous, attendez-vous à ce que les traders fuient la scène car une nouvelle zone est ouverte à la baisse, et un swing trade vers le plus bas de janvier est le plus logique. Cela signifierait une chute en dessous de 0,00002000 $, et même si le niveau de 0,00001893 $, qui est le support S1 mensuel, vers 0,00001704 $ et éventuellement l’impression d’un bref nouveau creux annuel avant que les traders ne veuillent essayer de racheter la baisse plus tard la semaine prochaine.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Avec les échanges de crypto-monnaies au cours du week-end, tout signe de succès des pourparlers de paix ou de retrait des forces russes d’Ukraine déclencherait un rassemblement massif de secours. Comme tous les autres actifs ne se négocient que lundi, le prix de Shiba Inu pourrait connaître une solide hausse de 58 %, car les investisseurs voudront faire partie du marché avant le début officiel des échanges. Attendez-vous à voir de fortes hausses des prix au-dessus du pivot mensuel à 0,00002715 $ et continuez tout au long de la semaine prochaine vers 0,00003697 $ le week-end prochain.