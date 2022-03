L’action des prix du Polygon chute alors que la croix de la mort effraie les investisseurs | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon a des feux rouges clignotant comme une croix de la mort, car cette semaine devrait se terminer avec des chiffres rouges.

Les traders MATIC voient leurs efforts écourtés pour une cinquième semaine consécutive de pertes.

Avec un troisième rejet contre la ligne de tendance descendante rouge, l’objectif de prix semble être fixé à 1,246 $ ou 1,097 $ à court terme.

L’action des prix Polygon (MATIC) devrait clôturer la semaine avec une autre bougie rouge, la cinquième déjà consécutive. MATIC a de nombreux éléments techniques qui l’empêchent de faire des mouvements ascendants, même sans parler de géopolitique ou de la force du dollar. Avec cette cinquième clôture négative consécutive, la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours se déplace en dessous de la SMA à 200 jours, effectuant le redoutable croisement de la mort qui effrayera les investisseurs pendant longtemps. Attendez-vous à voir une pression descendante continue sur les prix jusqu’à ce qu’un catalyseur positif significatif puisse changer la donne, mais pour l’instant, d’autres ralentissements se produiront.

MATIC rejoint le club des crypto-monnaies portant une croix de la mort

L’action sur les prix du Polygon était l’une des crypto-monnaies les plus prometteuses, détenant de bonnes cartes contre d’autres crypto-monnaies et était prête à enregistrer des gains massifs au début de 2022. Mais au cours du troisième mois de cette année, ce sentiment s’est complètement évaporé, et il semble difficile pour trouver des traders et des investisseurs désireux de s’engager dans un commerce à plus long terme. Attendez-vous à ce que cette négativité actuelle pèse sur MATIC, car la croix de la mort pèsera sur le sentiment et n’attirera bientôt aucun investisseur.

L’action des prix MATIC a été rejetée cette semaine par rapport à la ligne de tendance descendante rouge, ce qui montre que la ligne de tendance rouge est confirmée et doit être envisagée à l’avenir. Attendez-vous à ce que l’action des prix se négocie maintenant à la baisse à la recherche d’un soutien, qui pourrait provenir du creux de février à 1,246 $. Si la force du dollar et les gros titres négatifs continuent de persister, attendez-vous à voir une cassure vers 1,097 $, le niveau historique pivot conservant une certaine importance et ralentissant la tendance baissière alors que les investisseurs attendent de nouveaux développements en provenance de Russie et d’Ukraine.

Graphique hebdomadaire MATIC/USD

Heureusement, il y a encore une attente pour tout cela, car un catalyseur important serait suffisant pour déclencher un commerce en petits groupes dans la première phase, avec un fort et large rallye à la hausse, et dans ce processus, défaire la croix de la mort qui dicte actuellement sentiment dans l’action des prix MATIC. Ce catalyseur pourrait provenir d’une action coordonnée mondiale de la banque centrale pour soutenir l’économie ou des pourparlers de paix qui apporteraient un certain soulagement et adouciraient la situation en Ukraine. Attendez-vous une fois que cela se produit, à voir une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, déclenchant un afflux massif d’investisseurs qui remonteront les prix jusqu’à la ligne de tendance ascendante verte près de 2 000 $, et dans le mouvement inclineront le SMA de 55 jours au-dessus du 200- jour SMA.