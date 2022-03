L’action des prix de Cardano est sous pression continue alors que le niveau de 0,715 $ se fixe | Cryptomonnaie

L’action sur les prix de Cardano devrait réserver une autre semaine d’impressions rouges alors que la guerre ukrainienne se poursuit encore une semaine.

Les traders ADA ne sont nulle part en vue car des niveaux d’entrée solides ne se présentent pas encore.

Attendez-vous à ce que les baissiers restent dans ce commerce jusqu’à ce qu’au moins une prise de bénéfices soit déclenchée à 0,715 $, double plancher technique.

Cardano (ADA) prend une autre jambe plus bas après la tentative infructueuse de la semaine dernière de dépasser 1 000 $ et le pivot mensuel, mais s’est plutôt transformé en un piège haussier qui continue de blesser les traders avec la pression à la baisse. Cette descente ne semble pas s’arrêter de sitôt car la géopolitique, le dollar plus fort et l’absence de niveau technique permettant aux baissiers d’en tirer profit forment une triple force écrasante que les traders ADA ne peuvent égaler pour le moment. Attendez-vous à ce que cette pression se poursuive ce week-end en l’absence de toute percée sur l’un des fronts ci-dessus, plaçant 0,715 $ comme objectif de prix à la baisse.

Les traders de Cardano attendent des nouvelles positives avant de s’engager dans des positions longues dans l’action des prix ADA

Le prix de Cardano est actuellement dans une mauvaise passe, le sentiment du marché mondial allant à l’encontre des actifs à risque, mettant les crypto-monnaies en retrait. Les problèmes géopolitiques suffisent déjà à eux seuls à empêcher l’action sur les prix de l’ADA de déclencher une course haussière. Ajoutez à cela la force du dollar, et les traders assis sur leurs mains en attendant des niveaux techniques significatifs pour prendre des bénéfices, laissent les haussiers à perte sans aucune perspective proche d’opportunités d’investissement rentables.

Ainsi, l’action des prix de l’ADA devrait plonger une autre jambe plus bas car l’intérêt s’estompe d’ici la semaine et pourrait voir l’action des prix s’effondrer encore plus alors que les investisseurs tournent le dos aux crypto-monnaies. Attendez-vous à voir une chute complète sous le creux de février avec un rebond sur le S1 mensuel et le niveau historique pivot à 0,715 $. C’est le niveau significatif que les baissiers attendent pour réserver un profit supplémentaire qui déclencherait un rebond, mais avec tous les thèmes baissiers, ne vous attendez pas à un basculement à grande échelle à 1 000 $, et recherchez plutôt le nouveau test à la baisse qui pourrait briser le support et voir une vente importante vers 0,415 $ à moyen terme.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

La seule façon d’attirer à nouveau les investisseurs vers les crypto-monnaies et les actifs à risque serait que les marchés mondiaux puissent se concentrer à nouveau sur le front économique et que les éléments géopolitiques soient dissous. La meilleure idée serait que les pourparlers de paix puissent négocier une percée et voir les troupes russes se retirer en Russie, minimisant ainsi le risque d’une nouvelle escalade. Attendez-vous à une augmentation rapide à 1 000 $ et même à un test à 1,144 $, prévu la semaine prochaine pour poursuivre le rallye vers 1,637 $ à long terme, car les investisseurs commenceraient à investir à tous les niveaux.