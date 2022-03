Le prix de Solana est plafonné alors que la pression à la baisse monte à un nouveau creux mensuel | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana voit les prix se resserrer davantage à la baisse alors que les sommets baissent.

Le prix du SOL devrait encore baisser, atteignant de nouveaux plus bas pour le mois, alors que la hausse voit un rejet ferme à un niveau pivot.

Alors que la situation en Ukraine n’est toujours pas résolue, une autre crise de réfugiés se forme, accompagnée d’une détérioration de l’économie mondiale, alors que les sanctions pèsent sur les marchés mondiaux.

L’action sur les prix de Solana (SOL) reste en retrait alors que les investisseurs ont du mal à voir le potentiel de hausse avec les marchés actuellement en bordure de l’Ukraine et le choc inflationniste supplémentaire qui devrait provenir des sanctions imposées à la Russie. Plusieurs alertes rouges clignotent sur les marchés mondiaux, indiquant la stagflation, qui est le pire environnement pour les crypto-monnaies. Attendez-vous à voir l’action des prix de Solana rester sous pression avec un potentiel de hausse limité et des mouvements de baisse plus larges vers 61,44 $.

La tendance baissière du SOL dicte toujours l’action des prix

L’action des prix de Solana a vu un rejet ferme à la hausse à 90,23 $, un niveau pivot historique remontant à août de l’année dernière. Avec le rejet, l’action des prix SOL a imprimé de nouveaux plus bas pour la semaine et devrait plonger sous le niveau bas de février à 75,34 $. Coïncidant avec le S1 mensuel, ce niveau devrait permettre aux haussiers de serrer le poing, mais comme la tendance baissière est aussi massive, attendez-vous à voir une pause et une poursuite de la détérioration des prix vers 61,44 $, imprimant un nouveau creux à moyen terme.

L’action des prix SOL verra alors l’indice de force relative (RSI) atteindre probablement la barrière de survente et devrait généralement rebondir un peu. Mais cet argument peut être annulé en surpondérant la puissance du SMA de 55 jours toujours dans un croisement mortel avec le SMA de 200 jours et la compression courte qui se reflète toujours dans les hauts bas et les bas bas. Attendez-vous peut-être même à voir SOL RSI s’échanger un peu dans le territoire de survente avant de finalement voir une certaine dépressurisation avec l’action des prix avoir une certaine marge de manœuvre pour revenir à nouveau aux niveaux de 90 $.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Au cours du week-end, les crypto-monnaies sont les seuls actifs encore négociables. Attendez-vous à des hausses de prix massives si de nouveaux développements devaient ou pouvaient indiquer une percée dans les pourparlers et la projection d’une solution pacifique à court terme. L’action des prix SOL sauterait au-dessus de 90,23 $ et ciblerait même 100,00 $ dans le processus avec le pivot mensuel et le SMA de 55 jours à proximité comme double plafond, testant la force du rallye.