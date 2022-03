Le prix de l’ondulation grimpe alors que le géant du paiement accueille 4000 candidats dans un fonds NFT de 250 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le prix Ripple s’est rétabli après la récente baisse des prix alors que des milliers de candidats faisaient la queue pour un fonds de création NFT de 250 millions de dollars.

Le géant du paiement a offert aux utilisateurs les avantages de la tokenisation de XRP pour leurs projets.

Des artistes et entrepreneurs primés ont interagi avec le fonds des créateurs de Ripple, alimentant un récit haussier parmi les détenteurs de XRP.

Le prix Ripple a enregistré des gains de 6% du jour au lendemain, le géant du paiement ayant reçu plus de 4000 demandes pour son fonds de création NFT de 250 millions de dollars. Les analystes sont optimistes sur le prix Ripple, prédisant un rallye de l’altcoin.

Le prix Ripple entame une tendance haussière après avoir franchi une étape clé

Le prix Ripple a affiché des gains de près de 10% au cours de la semaine dernière. Le géant des paiements a révélé que près de 4000 candidats ont soumis leur demande pour recevoir des fonds pour leurs projets NFT.

Le marché mondial des NFT a atteint 25 milliards de dollars en 2021, Ripple s’est donc associé aux places de marché NFT pour offrir une expérience rapide et moins chère aux investisseurs sur ces plateformes.

Les partenaires du géant du paiement intègrent le grand livre Ripple pour améliorer l’expérience du marché NFT pour les utilisateurs.

La communauté de créateurs indépendants de Ripple pourrait lancer leurs projets NFT en utilisant l’infrastructure rapide et peu coûteuse intégrée de XRP Ledger.

Monica Long, GM de RippleX a été citée comme disant :

Grâce à notre Creator Fund et à nos partenaires stratégiques, nous menons davantage de créateurs vers un avenir symbolisé et donnons vie à leurs applications NFT et à leurs cas d’utilisation sur le XRP Ledger.

Le fonds des créateurs de 250 millions de dollars s’est engagé à aider les créateurs à démarrer avec les NFT. Il existe un échange décentralisé intégré qui offre un règlement rapide et prend en charge les NFT natifs.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et ont révélé une perspective haussière sur l’altcoin. Les analystes de Netcost-Security ont noté les rebondissements de Kumo sur le graphique des prix quotidiens de Ripple.

Les analystes affirment que la configuration et les indicateurs prédisent un mouvement baissier du prix Ripple, mais l’amincissement du nuage et le passage du rouge au vert et inversement. Les endroits où le nuage est le plus mince indiquent les mouvements du marché dans la tendance des prix de l’altcoin. Les analystes estiment que le prix Ripple est prêt à atteindre 1 $.