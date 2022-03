Le prix du bitcoin s’effondre en réponse à la fermeture des guichets automatiques au Royaume-Uni, déclarez-le « illégal » | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin pourrait plonger en réponse à la décision de la Financial Conduct Authority de fermer les guichets automatiques au Royaume-Uni.

Le régulateur financier britannique a averti les échanges de crypto qu’ils pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires si leurs guichets automatiques n’étaient pas fermés.

La position du Royaume-Uni sur les guichets automatiques cryptomonnaies s’est aggravée en raison des exigences anti-blanchiment imposées aux bourses.

Le prix du bitcoin a du mal à se redresser car le régulateur financier britannique considère les guichets automatiques BTC comme illégaux. L’autorité exige la fermeture des échanges de crypto-monnaie, ce qui a un impact négatif sur l’adoption de Bitcoin.

Le prix du Bitcoin pourrait subir une baisse alors que le Royaume-Uni condamne les guichets automatiques BTC

Le prix du Bitcoin a affiché des pertes de 11,9 % au cours du mois dernier. La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, l’organisme de réglementation de plus de 51 000 entreprises et marchés au Royaume-Uni, a déclaré les guichets automatiques Bitcoin illégaux.

Cette décision intervient au milieu des préoccupations croissantes concernant le blanchiment d’argent au Royaume-Uni. Tous les distributeurs de billets Bitcoin doivent être fermés, car la FCA exige que les bourses cessent les opérations des guichets automatiques BTC. Dans le cas où les échanges ne respectent pas les exigences légales, ils pourraient faire face au risque de mesures d’exécution.

Les guichets automatiques permettent aux investisseurs de convertir leur Bitcoin en espèces ; les autorités estiment que ces machines facilitent le blanchiment d’argent dans l’économie. Bien que la transparence de la blockchain Bitcoin ait aidé à traquer les criminels dans le passé, près de 80 guichets automatiques BTC au Royaume-Uni seront désormais fermés.

La FCA exige que les supermarchés et les magasins qui abritent des guichets automatiques Bitcoin arrêtent les opérations du distributeur automatique, car ces installations ne sont pas autorisées. La FCA estime que les échanges de crypto-monnaie ne vérifient pas suffisamment les antécédents des opérateurs, ce qui a une influence négative sur l’économie.

L’interdiction des opérations Bitcoin ATM au Royaume-Uni pourrait entraîner une baisse de l’adoption de BTC dans le pays. Cela pourrait entraîner une baisse du volume de transactions de Bitcoin sur les bourses. La FCA estime que les guichets automatiques Bitcoin pourraient être utilisés pour des activités illicites et financer le financement du terrorisme ; par conséquent, une interdiction de leurs opérations est une mesure anti-blanchiment d’argent au Royaume-Uni.