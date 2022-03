Le prix de Solana montre des signes d’inversion mais les traders gardent toujours le contrôle | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana imprime actuellement un triple fond.

Il est possible que les baissiers fassent baisser le prix du SOL de 10 %.

Une clôture décisive en dessous de 71 $ pourrait entraîner de nouvelles pertes.

Le prix de Solana a été l’un des actifs numériques les plus volatils du marché de la cryptomonnaie ces derniers temps après l’ouverture et la clôture des sessions de marché entre 80 $ et 100 $ pendant plusieurs semaines. Néanmoins, les traders haussiers voudront peut-être envisager de jouer la sécurité, car le prix SOL laisse entendre qu’un creux du marché pourrait se produire dans la fourchette basse de 70 $.

Le prix de Solana doit être abordé avec prudence

Le prix de Solana pourrait laisser les investisseurs optimistes car il a été en mesure de maintenir son soutien pour la troisième fois en semaines à 80 $. Deuxièmement, l’indice de force relative affiche une divergence haussière avec le prix SOL sur le graphique de 12 heures, ce qui devrait ajouter plus de confiance qu’un creux de marché est proche.

Graphique SOL/USDT sur 12 heures

Avant que les investisseurs ne commencent à ajouter à leurs positions, il convient de noter que le RSI a encore environ 10 % d’espace à combler à partir du prix Solana de 80 $. Une vente dans les 70 $ devrait être à surveiller de très près.

Les investisseurs de Solana doivent également être conscients que la divergence RSI est dérivée des prix d’ouverture et de clôture, c’est pourquoi cette thèse est basée sur le graphique linéaire de 12 heures.

Toute mèche sur le prix de Solana en dessous de 71 $ doit être considérée comme une opportunité d’achat. Mais une clôture de 12 heures en dessous de 71 $ sera la première invalidation clé des perspectives haussières de SOL. Si une clôture en dessous de 71 $ se produit, il est probable que le prix de Solana défiera les zones de 65 $ et 60 $ peu de temps après.