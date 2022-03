Le prix Solana prépare un piège à traders épique qui pourrait voir SOL revenir à 115 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana affiche des signes avant-coureurs indiquant qu’un effondrement de plus de 45 % est imminent.

À moins que les haussiers n’entrent et rejettent la structure baissière, SOL est sur le point de subir une vente massive.

Potentiel de hausse limité – mais un piège à traders pourrait changer cela s’il se déclenche.

Le prix de Solana a le graphique technique le plus laid et le plus déprimant parmi les principales crypto-monnaies de capitalisation boursière pour les traders. Pour les traders, la carte SOL représente la joie, l’anticipation et le bonheur.

Le prix de Solana glisse en dessous du triangle descendant, déclenchant probablement un grand mouvement de capitulation

Le prix de Solana est actuellement positionné pour le plus grand crash depuis le 20 janvier 2022. Le chandelier quotidien actuel avertit que SOL est au bord d’une chute majeure. Solana suspendu juste en dessous du triangle descendant à 80 $, avec peu de soutien à l’achat à la fin de la séance de négociation du vendredi.

Les risques à la baisse du prix de Solana sont substantiels. Le profil de volume 2021 étendu montre un écart énorme entre 50 $ et 75 $. Solana semble presque certainement vouloir tester 75 $, ce qui est juste au-dessus du plus bas de 2022. 75 $ a un petit nœud de volume et l’importance psychologique est le seul facteur de soutien. Si cela échoue, le prix de Solana connaîtra probablement un crash éclair jusqu’à la zone de valeur de 50 $.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, aussi baissières que soient les conditions actuelles pour le prix de Solana, il est curieux que les baissiers aient pris le relais plus tôt. Les conditions sont idéales pour les vendeurs à découvert – presque un cadeau avec la puissance de la combinaison de signaux. Lorsque ces types de scénarios se produisent – ​​de très forts avertissements de pression de vente imminente – mais qu’ils ne se concrétisent pas, un piège à traders est probablement en jeu.

Les traders ont la possibilité de couper l’herbe sous le pied de tous les vendeurs à découvert nouveaux et actuels. Les traders n’ont qu’à pousser le prix de Solana à une clôture à 90 $ ou au-dessus pour commencer une courte compression qui ramènerait probablement Solana à la zone de valeur de 115 $.