Les graphiques les plus importants à surveiller pour vos investissements cryptomonnaies [Video] | Cryptomonnaie

Avec, « Quels sont les sites Web de prédiction de prix cryptomonnaies les plus fiables? » la question, « quels tableaux dois-je suivre? » est l’un des plus demandés et des plus importants pour les commerçants et les investisseurs qui cherchent à maximiser leurs chances d’obtenir les meilleurs rendements possibles avec leurs choix de pièces.

Comprendre correctement les graphiques d’analyse technique peut prendre des années de pratique, d’essais et d’erreurs et d’analyses – ce n’est pas aussi simple que de monter ou de descendre.

Apprendre à lire, analyser et interpréter les graphiques est l’une des compétences les plus formidables que vous puissiez développer si vous voulez gagner en crypto.

Connaître votre croix de la mort de votre dojo, ou votre bougie engloutissante de votre étoile filante, pourrait faire la différence entre un profit ou une perte.

Écoutez tous ceux qui connaissent les techniques de création de graphiques, d’analyse technique et d’interprétation des chandeliers, et ils vous donneront l’impression que cela est facile.

Vous aveuglant avec des termes japonais comme « Rickshaw Man » (le surnom du doji aux longues jambes) et « Tasuki Gaps » (une fenêtre montante formée par une bougie blanche puis une bougie noire), les commerçants techniques compétents adorent montrer leur connaissances.

C’est vraiment un monde à part de la négociation sur les fondamentaux des comptes et de toutes les preuves tangibles recueillies à partir des états financiers et de l’observation physique.

Aucun graphique préparé à l’avance n’aura tous les indicateurs que vous voudriez utiliser – c’est pourquoi la majorité des commerçants de crypto créent le leur.

Ceux-ci sont généralement partagés sur Reddit et d’autres plates-formes ouvertes, puis discutés dans des forums, des salles de discussion ou des sites pour un altcoin ou une stratégie particulière.

Il existe une grande variété d’outils et de logiciels d’analyse technique. Voici quelques-uns des plus populaires, sans ordre particulier d’importance ou d’utilité.

Les analystes techniques examinent l’activité de négociation et le prix comme des indicateurs utiles des mouvements de prix futurs de l’actif. Les actions, les matières premières, les devises, les contrats à terme et les crypto-monnaies sont tous des exemples d’actifs étudiés à travers le prisme de l’analyse technique.

Charles Dow, co-fondateur de Dow Jones & Company et fondateur et rédacteur en chef du Wall Street Journal, a créé le premier indice boursier

Après sa mort, le Wall Street Journal a recueilli les pensées de Dow, publiées dans une série d’éditoriaux, dans ce qui est maintenant connu sous le nom de « The Dow Theory ». Il est important de noter que l’analyse technique s’est développée au fil des ans pour intégrer les modèles et les signaux que nous connaissons aujourd’hui.

Pour qu’une analyse technique soit exacte, elle doit être en mesure de déterminer si le marché a pris en compte toutes les informations pertinentes concernant un actif. Dans l’esprit des traders qui utilisent l’analyse technique et la psychologie du marché, il est certain que l’histoire se répétera.

Les analystes techniques peuvent utiliser l’analyse fondamentale et les signaux de trading pour évaluer si un actif vaut la peine d’être approché et quand l’acheter et le vendre afin de maximiser les profits.

Les informations financières qui affectent le prix d’un actif peuvent anticiper sa croissance future grâce à une analyse fondamentale. Vous pouvez utiliser cette analyse fondamentale pour examiner les bénéfices, les performances de l’industrie et la valeur de la marque d’une entreprise.

Pour aider les traders à prendre des décisions plus éclairées, beaucoup utilisent l’analyse technique pour identifier les fluctuations haussières et négatives du marché.

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a été créé en 1884 – il s’agit d’un indice pondéré par les prix qui suit les 30 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Il est encore utilisé aujourd’hui.

Selon Dow, le marché boursier était un indicateur fiable de la santé de l’économie, et l’analyse du marché pourrait révéler des modèles de marché importants.

Certains experts, comme William Hamilton, Robert Thea et Richard Russell, ont ajouté à l’idée de Dow. Certaines composantes de la théorie de Dow, comme sa concentration sur le secteur des transports, ont perdu de leur importance au fil du temps. Alors que les commerçants continuent de suivre le DJT, le DJIA est l’indice de marché dominant.

Il y a six principes de la théorie de Dow qui constituent son cadre général. Le temps ne nous permet pas de tous les couvrir, mais nous en aborderons quelques-uns.

Avant tout – rappelez-vous – le marché reflète tout.

C’est un principe essentiel de l’analyse technique, et qui est au cœur de la théorie de Dow, que les prix des actifs représentent toutes les informations disponibles, y compris celles qui sont inconnaissables. À titre d’illustration, si le marché s’attend à ce qu’une société annonce des résultats favorables, elle augmentera le prix de l’actif.

L’hypothèse du marché efficace (EMH), qui prétend que les prix des actifs représentent toutes les informations disponibles et se négocient à leur juste valeur en bourse, est similaire à cette notion.

Selon la théorie de Dow, il existe trois types distincts de tendances du marché, mais les changements fondamentaux du marché peuvent durer des mois, voire des années. Un marché haussier est un marché dans lequel la valeur des actifs augmente avec le temps, tandis qu’un marché baissier est un marché dans lequel les prix des actifs baissent avec le temps.

Les tendances secondaires se trouvent à l’intérieur de ces tendances primaires et celles-ci pourraient agir contre la tendance de base. Les reculs dans les marchés haussiers, lorsque les valeurs des actifs reculent momentanément, ou les reprises dans les marchés baissiers, où les prix montent temporairement avant de poursuivre leur trajectoire descendante, sont des exemples de tendances secondaires.

Les tendances tertiaires, qui durent souvent une semaine ou un peu plus, sont ignorées car elles n’ont aucune incidence sur les variations de prix à long terme.

Il y a trois étapes aux tendances primaires.

L’analyse des tendances est un outil utile pour les traders à la recherche d’opportunités d’achat ou de vente. Alors que la tendance primaire est haussière, les traders peuvent utiliser une tendance secondaire négative pour acquérir un actif à un prix moins cher avant qu’il ne continue à augmenter.

Il est difficile de voir ces modèles, surtout si l’on considère la théorie de Dow, qui soutient que les tendances fondamentales passent par trois étapes. – parfois une étape est sautée, ou elle est si légère qu’il est facile de la manquer.

Par exemple, avant l’inversion d’une tendance, un marché haussier ou un marché baissier est dans sa phase d’accumulation, ce qui se produit alors que le sentiment du marché est toujours principalement négatif ou positif, respectivement.

Si une nouvelle tendance ne fait que commencer, les traders astucieux peuvent en profiter soit en renforçant leurs positions en prédiction d’un mouvement à la hausse, soit en les distribuant en prédiction d’un mouvement à la baisse.

La phase de participation du public est la deuxième phase. Une fois qu’une nouvelle tendance majeure a commencé, les investisseurs à tous les niveaux commencent soit à acheter plus d’actifs pour profiter de la hausse des prix, soit à vendre pour réduire les pertes lorsque les prix baissent. Dans cette deuxième étape, les prix montent ou baissent rapidement.

Nous connaissons la dernière phase comme la phase d’excès pendant les marchés haussiers, et pendant les marchés baissiers, la phase de panique.

La population générale continue de spéculer sur le moment où la tendance est sur le point de s’arrêter pendant la phase d’excès ou de panique. Les acteurs du marché qui saisissent ce concept vendent ou achètent avant une phase primaire baissière ou haussière, respectivement.

Bien qu’il n’y ait aucune certitude que ces tendances se poursuivront, de nombreux investisseurs les utilisent comme guide lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.

Regarder des graphiques et pratiquer l’analyse technique est une compétence continue qui doit être acquise.

Au fil du temps, vous commencerez à reconnaître des motifs, des signaux et des niveaux, qui étaient autrefois un mélange de lignes, de couleurs et de formes. Presque comme mettre au point une image floue et être capable de voir les détails proches pour la première fois.

Tenir un journal ou une feuille de calcul de vos graphiques est un excellent moyen de commencer à voir des modèles et des opportunités en comparant les données qui y sont affichées au fil du temps.

Étudiez les graphiques des autres traders et suivez ceux qui sont précis sur FinTwit sur Twitter, ou les différentes discussions sur Reddit et Quora.