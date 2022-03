Le prix de Cardano risque un flash-crash à 0,35 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano continue de baisser malgré une accumulation record.

La clôture du vendredi pourrait créer la clôture la plus basse en près de 400 jours.

ADA peut temporairement planter plus de 50 % avant le début d’une nouvelle tendance haussière.

Le prix de Cardano continue d’être l’une des crypto-monnaies les moins performantes à capitalisation boursière majeure. Alors qu’une bonne partie du mois de mars reste à négocier, jusqu’à présent, ADA est en passe de terminer un record de sept mois consécutifs de moins. Le graphique hebdomadaire, de même, montre cinq semaines consécutives de baisse. En outre, seules quatre semaines sur les dix-huit dernières ont eu des fermetures hebdomadaires au-dessus de l’ouverture.

Le prix de Cardano continue de saigner à l’approche d’une zone de support finale avant le début de la capitulation

L’action des prix de Cardano au sein du système Ichimoku Kinko Hyo est dépourvue de tout support sur le graphique journalier. Actuellement, aucune preuve haussière immédiate de la large accumulation enregistrée par les données et les mesures en chaîne n’est visible.

À moins qu’il n’y ait un changement majeur du prix de Cardano au cours de la session du vendredi, au moment de la publication, la clôture quotidienne la plus basse d’ADA au cours des 396 derniers jours. De plus, l’absence totale de contrôle des acheteurs et des vendeurs pourrait déclencher de nouveaux creux en 2022.

Le seul support restant sur le graphique journalier pour le prix de Cardano est le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,78 $. Si cela échoue, regardez ci-dessous. Le profil de volume 2021 étendu montre une absence quasi totale de volume entre 0,35 $ et 0,80 $. Déjà, ADA est dans une position qui pourrait déclencher un crash flash immédiat dans la zone de valeur de 0,35 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Bien que la probabilité d’un tel scénario puisse sembler improbable, la probabilité d’un tel événement est certainement plus grande aujourd’hui que par le passé. La combinaison d’une volatilité accrue au cours du week-end avec la guerre en cours de l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait être la bonne combinaison pour déclencher un crash éclair.

Du point de vue du graphique journalier, les traders ont un chemin extrêmement difficile pour éviter une capitulation totale du prix de Cardano. À tout le moins, les traders devront clôturer le prix de Cardano au niveau ou au-dessus du point de contrôle du volume de 2022 à 1,07 $ – une augmentation de 33 % par rapport à l’ouverture du vendredi.