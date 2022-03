Le prix du bitcoin se rapproche de la capitulation malgré les avoirs des fonds spéculatifs en BTC | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin pourrait capituler malgré l’expansion du portefeuille de Brevan Howard Asset Management et de Tudor Investment Corp.

Selon Datamish, les traders ont emprunté près de 1500 BTC pour des positions courtes.

Les analystes prédisent une tendance à la baisse de l’actif, malgré l’expansion des portefeuilles des grands investisseurs.

Le prix du bitcoin reste à risque de consolidation car les positions courtes sur BTC sont financées par des prêts en bourse. Datamish révèle que les investisseurs financent des shorts, alimentant un récit baissier pour l’actif.

Le prix du Bitcoin pourrait plonger avec l’augmentation du nombre de positions courtes

Le prix du bitcoin a plongé malgré un pic d’afflux de capitaux provenant d’investisseurs et d’institutions de portefeuille importants. Brevan Howard Asset Management LLP et Tudor Investment Corp ont décidé d’élargir leur portefeuille, en ajoutant plus de Bitcoins à leurs avoirs en crypto-monnaie.

La tension géopolitique croissante et l’escalade de la crise due à la guerre russo-ukrainienne ont eu un impact négatif sur l’appétit pour le risque des investisseurs pour les actions et la cryptomonnaie. Cela a alimenté un récit baissier pour le prix du Bitcoin ; l’actif a plongé en dessous de 40 000 $.

Fait intéressant, sur la base des données de datamish, une plate-forme de crypto-intelligence, le 11 mars 2022, de grands investisseurs ont emprunté plus de 1 500 BTC pour financer des positions courtes. Au total, 3 603 BTC ont été prêtés à des investisseurs. Historiquement, une hausse du financement des positions courtes est suivie d’une baisse massive du prix de l’actif.

Short Bitcoin

Les analystes ont évalué la tendance du prix du Bitcoin et prédit une baisse du prix de l’actif. Les analystes de Netcost-Security estiment que malgré le récent rebond du prix du Bitcoin, le risque de baisse de l’actif persiste. Le prix du Bitcoin pourrait plonger, après la récente reprise.

Les analystes ont noté que le prix du Bitcoin formait un creux entre 38 000 $ et 38 500 $. L’actif a confirmé la première cassure baissière d’Ichimoku depuis le 4 décembre 2021. L’indicateur a généralement déclenché de grosses ventes dans le passé. Les analystes estiment que le manque de suivi indique la possibilité d’une reprise du prix du Bitcoin.