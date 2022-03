Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : la phase haussière de la crypto pourrait commencer dans 10 jours | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin ne parvient pas à baisser, ce qui prive les traders d’une autre opportunité de profit.

Le prix Ethereum continue de se consolider dans la zone de valeur de 2 500 $.

Le prix XRP est actuellement au moment et au niveau de prix les plus faciles pour commencer une nouvelle tendance haussière.

Le prix du Bitcoin continue d’afficher une structure baissière sur le graphique journalier, mais les vendeurs restent hésitants. Le prix Ethereum n’a pas été en mesure de faire une cassure nette au-dessus ou en dessous d’un niveau critique de Fibonacci. Le prix XRP a très peu au-dessus sous forme de résistance, empêchant un mouvement explosif à la hausse.

L’action des prix du Bitcoin est sur le point de déclencher un piège à traders monstre qui pourrait voir BTC atteindre 50 000 $

Le prix du bitcoin a été une source de frustration pour les haussiers et les baissiers. Cependant, la faiblesse continue affichée par la cassure idéale d’Ichimoku confirmée n’a pas entraîné de vente à découvert massive pour les baissiers. Au contraire, les traders ont régulièrement augmenté avec des plus bas plus élevés. Néanmoins, le rejet contre les niveaux de résistance clés demeure.

La frustration des haussiers est que de nombreux pics de prix majeurs ont confirmé une cassure haussière idéale d’Ichimoku, puis se sont remis de la vente initiale. La scie sauteuse qui en a résulté au-dessus et au-dessous de la résistance et du soutien clés a laissé les participants hagards, et beaucoup sont maintenant assis sur la touche en attendant une direction claire.

Il existe une opportunité d’achat pour le prix du Bitcoin sur son graphique Point and Figure. La configuration hypothétique du commerce long est un ordre d’achat stop à 40 500 $, avec un stop loss à 38 500 $ et un objectif de profit à 52 500 $. La configuration commerciale représente une récompense de 6: 1 pour la configuration du risque. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée.

BTC/USD $500/3-box Reversal Point and Figure Chart

La configuration commerciale hypothétique pour le prix Bitcoin est invalidée si BTC passe à 37 000 $ avant le déclenchement de l’entrée.

Le prix Ethereum présente une opportunité d’achat avant d’atteindre 3 800 $

L’action des prix d’Ethereum présente une opportunité d’achat agressive sur le graphique quotidien d’Ichimoku. L’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop au-dessus du Kijun-Sen à 2 760 $, un stop loss en dessous de la clôture du 7 mars et un objectif de profit au sommet d’un drapeau haussier précédent à 3 800 $. La mise en garde avec l’entrée est qu’elle doit être effectuée à la clôture quotidienne, et la clôture quotidienne doit être égale ou légèrement supérieure au niveau de 2 760 $.

La transaction est invalidée si le prix Ethereum clôture en dessous de 2 400 $. Toute perspective haussière à court terme serait invalidée dans ce scénario, car l’ETH commencerait probablement une autre jambe plus bas. Le plus bas projeté que l’ETH pourrait atteindre est la zone de valeur de 1 825 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Du point de vue du cycle temporel, le prix d’Ethereum et le marché plus large des crypto-monnaies ont une forte probabilité de créer une nouvelle phase d’expansion haussière d’ici la date saisonnière de Gann du 21 mars. Historiquement, les crypto-monnaies commencent de grands rallyes autour de cette date si l’action précédente sur les prix était dans une tendance baissière.

Le prix XRP a besoin que les acheteurs lancent le plus gros taureau qu’il ait vu depuis près d’un an

L’action des prix XRP, comme celle de Bitcoin et d’Ethereum, a confirmé plusieurs configurations majeures de cassure baissière sur le graphique quotidien d’Ichimoku. Et tout comme BTC et ETH, les vendeurs n’ont pas pu ou pas voulu appuyer sur l’avantage pour faire baisser Ripple.

XRP est actuellement juste un cheveu au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, mais en dessous du nuage Ichimoku. Cependant, où le prix XRP est relatif au nuage Ichimoku est extrêmement important. Au-dessus de XRP se trouve un Kumo Twist.

Un Kumo Twist est un type de cycle temporel au sein du système Ichimoku Kinko Hyo qui peut souvent signaler où un swing majeur/mineur haut ou bas peut se développer, en particulier si un instrument a fortement évolué dans la période d’un Kumo Twist. Heureusement pour le prix XRP, la torsion elle-même est également là où le nuage Ichimoku est le plus faible – le support et la résistance sont presque inexistants au niveau de prix du Kumo Twist.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

De plus, lorsque les prix se négocient à proximité d’un Kumo Twist, cet instrument peut se déplacer très facilement à travers celui-ci. Lorsque cela se produit, le Kumo Twist agit presque comme un accélérateur de l’évolution des prix, créant souvent des mouvements spectaculaires et puissants. Pour le prix XRP, cela signifie qu’il y a une forte probabilité qu’il puisse exploser au-dessus de la zone de valeur de 0,75 $ et générer un pic massif vers la zone de valeur de 1 $.