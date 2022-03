Prix ​​de la décentralisation à l’aube d’une baisse plus prononcée | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland voit le support s’estomper au SMA de 200 jours.

MANA pourrait connaître une chute violente aujourd’hui si les pourparlers de paix plus tard cet après-midi échouent à nouveau.

Indépendamment des mouvements intrajournaliers, une clôture en dessous de la SMA de 200 jours pourrait entraîner une aggravation des pertes au cours du week-end.

L’action sur les prix de Decentraland (MANA) ne tient qu’à un fil alors que l’action sur les prix s’ouvre ce matin – juste au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours. Dans le passé, le SMA de 200 jours s’est avéré être un point d’entrée essentiel et a ralenti la chute de nombreux couteaux. Une clôture quotidienne en dessous montrerait que les baissiers ont pris encore plus de positions courtes, l’emportant sur les haussiers et déclenchant une nouvelle correction dans l’action des prix de MANA, trouvant un nouvel équilibre entre les haussiers et les baissiers plus loin sur la ligne.

L’action décentralisée sur les prix devrait éviter davantage de pertes

L’action décentralisée des prix s’est principalement négociée latéralement cette semaine, le SMA de 200 jours fournissant un soutien indispensable pour empêcher l’action des prix MANA de s’effondrer. Comme MANA a déjà fait une excursion en dessous du SMA de 200 jours et de 2,4000 $, la situation semble sombre car les baissiers ont ajouté plus de positions courtes à l’ouverture après que les haussiers aient obtenu un rejet ferme les empêchant de continuer à augmenter. Attendez-vous à ce que la clôture quotidienne de ce soir soit cruciale pour le week-end, signalant aux marchés que Decentraland est en détresse – s’il clôture en dessous de la SMA de 200 jours – ou qu’une tendance à la hausse est toujours à l’ordre du jour tout au long du week-end ou d’ici la semaine prochaine.

L’action des prix MANA est donc sur le point de jouer un véritable jeu psychologique pour les investisseurs car ils doivent se décider si l’environnement actuel peut offrir suffisamment de potentiel de hausse pour aller longtemps Decentraland, ou s’il faut attendre des commentaires plus positifs et une meilleure conjoncture économique. environnement pour investir dans des actifs à risque. En cours de journée, un mouvement à la hausse pourrait encore rapporter 2,5000 $, mais ne vous attendez pas à ce qu’il dépasse le plus haut d’hier. Au lieu de cela, recherchez une baisse vers 2,2000 $ avec le support mensuel S1 proche du niveau de 2,1548 $ du retracement de Fibonacci et proche du creux du 24 février.

Graphique journalier MANA/USD

Avec plusieurs chefs d’État se réunissant en France en ce moment et avec un autre cycle de pourparlers de paix prévu cet après-midi, attendez-vous à ce qu’il y ait encore une possibilité de revirement. Un ton plus apaisant sur les marchés verrait une hausse au-dessus de 2,5000 $ et un étirement supplémentaire vers 2,7000 $ au SMA de 55 jours. Cela signifierait que des nouvelles positives pourraient déclencher une hausse de 15 % en quelques titres positifs sur l’Ukraine.