Le prix MATIC devrait baisser alors que l’environnement baissier domine | Cryptomonnaie

L’action des prix MATIC s’abstient de faire de nouveaux plus bas alors que les haussiers continuent de croire à la tendance haussière potentielle.

Polygon se négocie dans un environnement mondial avec deux principaux événements baissiers donnant le ton, ajoutant de la pression aux perspectives techniques baissières.

Attendez-vous à voir un ton légèrement risqué avec MATIC réservant quelques gains avant d’entrer dans le week-end.

Le prix Polygon (MATIC) a laissé les investisseurs panser leurs plaies après une semaine de négociation mouvementée avec des traders sautant dans le rallye de secours mercredi et se faisant évincer jeudi, et encore une fois inclinés à la hausse aujourd’hui. Attendez-vous à voir des paris modérés de la part des investisseurs pendant longtemps, car d’autres pourparlers de paix sont prévus et un autre week-end mouvementé devrait avoir lieu avec les crypto-monnaies comme seul actif négociable. Les investisseurs tentent d’évaluer la situation à plus long terme avec la stagflation en Europe et la paix toujours nulle part en vue pour l’Ukraine. Attendez-vous à voir une pression à la baisse tout en laissant une petite fenêtre d’opportunité à MATIC pour imprimer des gains.

Le prix du Polygon offre aux traders une petite fenêtre d’opportunité

L’action des prix MATIC était sur le point d’atteindre 1 600 $ plus tôt cette semaine, mais les baissiers ont rapidement montré leur force à nouveau alors que la Banque centrale européenne a publié de nombreux si et mais sur le moment où la banque centrale procédera à sa première hausse de taux. Le message de Lagarde était clair : bien que l’inflation et la stagflation soient sur le point de se déclencher, la BCE ne peut pas agir pour le moment car elle doit soutenir l’économie pour faire face à la crise des réfugiés et à la crise des prix de l’énergie que l’Europe subit actuellement. . Avec cela, les baissiers ont toujours le dessus car les deux principaux facteurs baissiers des marchés n’ont pas été résolus, et les haussiers devront donc se contenter de petites fenêtres d’opportunité et de transactions à court terme.

L’action des prix MATIC en est le parfait reflet cette semaine, les haussiers essayant d’acheter les baisses mais devant enregistrer des bénéfices assez rapidement car une réduction complète peut se produire à tout moment. Attendez-vous à voir une tendance similaire aujourd’hui avec un potentiel de hausse vers 1,50 $, peut-être même un bref test à 1,542 $, qui est le plus haut de cette semaine. Alors que le week-end devrait commencer avec la même situation que la semaine dernière, attendez-vous à voir des baissiers arriver vers la fin de la session américaine et écraser à nouveau les haussiers avant le week-end avec une pause en dessous de 10 400 $ et une baisse possible vers 1 302 $, imprimant de nouveaux les plus bas de la semaine.

Graphique journalier MATIC/USD

Mis à part le risque de stagflation, la croix de la mort technique est toujours en place, ouvrant une sombre perspective, même si cela pourrait facilement être démêlé si un risque substantiel sur les événements devait traverser les marchés mondiaux. Cela pourrait provenir des traders qui interviennent à des niveaux inférieurs et considèrent ces remises actuelles comme un vol, ainsi que du fait qu’ils commencent à s’habituer à la situation de risque actuelle et à la tarification en Ukraine comme scénario de base, et non plus comme une queue risque. Lorsque cela se produit, attendez-vous à voir davantage d’investisseurs se lancer dans les crypto-monnaies et voir MATIC atteindre 1,75 $ à la hausse, et avec ce mouvement ramener le SMA de 55 jours au-dessus du SMA de 200 jours.