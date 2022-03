Les signaux de prix de Crypto.com sont prêts à lâcher prise, cible 0,45 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com montre une baisse importante de la pression de vente.

Le CRO semble prendre de l’ampleur pour briser la résistance afin d’imprimer un plus haut plus élevé.

Pourtant, une baisse en dessous de 0,325 $ pourrait avoir la force d’invalider la thèse haussière.

Le prix de Crypto.com a été réinitialisé autour de 0,38 $ juste en dessous d’un niveau de résistance crucial. Avec la baisse du volume des ventes, un scénario haussier pourrait se présenter dans les jours à venir.

Le prix Crypto.com mis en place pour une cassure parabolique

Le prix Crypto.com est utilisé pour déterminer les tendances des ruptures de canal. C’est également un thème commun parmi les traders de considérer le 4ème contact d’une ligne de tendance comme le point d’entrée le plus confiant. Le prix du CRO fluctue actuellement d’environ 7 % en dessous de la ligne de tendance supérieure d’un canal parallèle et est à quelques jours d’une collision inévitable.

Un autre indicateur haussier est le profil de volume de Crypto.com, car le volume des vendeurs diminue. Le profil de volume et le prix CRO se consolident au-dessus de la ligne de tendance médiane du canal, ce qui indique une cassure haussière pour Crypto.com très bientôt.

Les haussiers ont 7% de terrain à couvrir avant que les investisseurs mis à l’écart ne décident de louer le marché et d’ouvrir des positions longues. Si le prix de Crypto.com tient bon, une impulsion haussière vers 0,45 $ sera la première cible. Le dépassement du niveau de résistance de 0,45 $ peut déclencher une nouvelle tendance haussière pour cette crypto-monnaie.

Graphique CRO/USD sur 2 jours

Il convient de noter que le creux du swing du 21 janvier, marqué à 0,325 $, se situe à 17 % en dessous du prix de Crypto.com. Les commerçants et les investisseurs à long terme devraient considérer 0,325 $ comme un point critique qui peut invalider les perspectives optimistes.

Si Crypto.com descend pour tester ce niveau de support, il est peu probable qu’il s’attende à un rebond. Les traders auront alors le contrôle total du prix CRO et l’enverront probablement plus bas vers la moitié inférieure du canal entre 0,27 $ et 0,25 $.