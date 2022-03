Bitcoin : né pour être différent, mais se transformant en un simple atout de plus ? | Cryptomonnaie

Il semble que ce qui a commencé en 2009 comme une solution de change innovante est simplement devenu une classe d’actifs en vogue qui attire des capitaux tous les jours. Lorsque les actifs numériques sont apparus pour la première fois, ils étaient déconnectés des actifs traditionnels, mais à mesure qu’ils gagnent en maturité avec l’adoption croissante de la cryptomonnaie, ils commencent à se synchroniser avec les marchés traditionnels.

La capitalisation boursière totale des actifs cryptomonnaies ayant explosé d’un peu plus de 20 milliards de dollars en janvier 2017 à près de 2 billions de dollars actuellement, les investisseurs et les régulateurs se grattent la tête en essayant de comprendre comment ils s’intègrent dans les modèles de marché établis.

Il y a eu beaucoup d’argent qui a coulé dans la cryptomonnaie des marchés traditionnels ces deux dernières années. Pendant ce temps, les marchés traditionnels et les marchés de la crypto-monnaie ont convergé. En tant qu’actif risqué, la crypto était logiquement classée aux côtés des actions. Il ressort de divers indicateurs que les actions technologiques et Bitcoin sont fortement corrélés à ce stade.

Par conséquent, des facteurs affectant les actions, tels que le resserrement de la politique de la Fed, la flambée de l’inflation et le chômage élevé, pèsent également sur la crypto. C’est un sentiment de risque dans tous les domaines actuellement, nous le voyons donc également dans la cryptomonnaie.

Selon le rapport du Fonds monétaire international, la crypto et les marchés boursiers sont devenus de plus en plus interdépendants. Par rapport aux années pré-pandémiques, la corrélation entre la volatilité des prix du Bitcoin et la volatilité de l’indice S&P 500 a plus que quadruplé, tandis que la contribution de Bitcoin à la variation de la volatilité de l’indice S&P 500 a augmenté d’environ 16 points de pourcentage au cours de la période post-pandémique. . Il existe une tendance similaire pour les rendements, avec une augmentation significative de la corrélation entre les rendements du Bitcoin et du S&P 500, ainsi que des retombées des rendements du BTC sur les rendements du S&P 500.

À la lumière de cela, le FMI déclare que les crypto-actifs ne peuvent plus être considérés comme des actifs marginaux et que leur extrême volatilité pourrait menacer la stabilité financière. Enfin, selon le rapport, les régulateurs doivent surveiller de près l’activité du marché de la cryptomonnaie et la façon dont les institutions financières sont exposées à ces actifs, et proposer des politiques qui peuvent atténuer les risques posés par les retombées des prix de la cryptomonnaie.

Source : Notes du FMI sur la stabilité financière mondiale. Connexions cryptiques : retombées entre les marchés de la crypto et des actions

Lors de sa réunion de mars, la Réserve fédérale devrait augmenter ses taux d’intérêt jusqu’à 0,5 %. Les observateurs de la cryptomonnaie et du marché traditionnel conviennent que la hausse des taux d’intérêt affectera de manière significative les deux marchés.

Dans mes articles précédents, cependant, j’ai dit que cet effet négatif pourrait être retardé et qu’il est peu probable qu’il se produise avant la fin de 2022. Nous devrons attendre et voir comment Bitcoin et les autres crypto-monnaies réagissent car ce n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant.

Les investisseurs traditionnels s’arrachent les cheveux sur les retraits de crypto

La croissance phénoménale des crypto-monnaies a attiré les investisseurs particuliers et institutionnels. Cependant, ils ont tendance à l’aborder avec une perspective d’investissement plus traditionnelle par opposition aux détenteurs à long terme de cette classe d’actifs naissante.

Le mème emblématique de Hide The Pain Harold décrit le mieux à quel point il est pénible de tenir pendant les fortes baisses du marché. C’est une toute nouvelle expérience pour les investisseurs traditionnels.

C’est pour cette raison qu’il y avait tant de peur sur le marché et que divers analystes écrivaient que nous étions dans le marché baissier lorsque le prix du Bitcoin a chuté de près de moitié par rapport à son sommet en seulement deux mois.

Les vétérans de la crypto ont dû être amusés par tout ce tapage, car ils comprennent qu’il s’agit d’une correction normale pour le marché de la crypto. Les investisseurs avertis en crypto semblaient imperturbables et continuaient à tenir.

La correction actuelle peut être comparée à la phase de consolidation que nous avons vue de mai à juillet 2021. Sur la base de l’analyse technique, la faiblesse devrait durer jusqu’à fin février, après quoi nous pourrions voir un nouveau rallye BTC qui le prendra vers de nouveaux sommets, avec des effets d’entraînement sur les autres principales crypto-monnaies. Cependant, il y a toujours des facteurs imprévus à prendre en compte.

Dernières pensées

La crypto-monnaie a récemment attiré de nombreux débutants qui s’y habituent. Ce qu’ils doivent savoir, c’est que les fluctuations des marchés de la cryptomonnaie sont aussi normales que sur les marchés traditionnels, sauf qu’elles sont beaucoup plus volatiles. Avec la transition progressive de la crypto vers les actifs traditionnels, la volatilité pourrait devenir moins extrême à l’avenir. Pour l’instant, ça reste ce que c’est.

Lorsque les prix des crypto-monnaies baissent, c’est le bon moment pour acheter. Acheter au sommet n’aidera pas vos gains à augmenter. Évidemment, ce n’est pas le cas pour les nouvelles pièces trop risquées qui n’ont pas encore fait leurs preuves. S’ils sont basés sur une percée technologique, plutôt que sur un simple battage médiatique, ils ont de bonnes chances de réussir. De plus, il est essentiel de suivre la règle DYOR ici également et de ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, tout comme sur les marchés traditionnels.

Cet article est uniquement à des fins éducatives. L’investissement dans les crypto-monnaies est très risqué, donc ceux qui sont capables de supporter une perte de la totalité de leur investissement ne devraient y entrer.