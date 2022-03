Le prix AVAX doit revoir 70 $ avant que les traders Avalanche ne récupèrent leurs pertes | Cryptomonnaie

Le prix AVAX oscille actuellement en dessous de la barrière de résistance hebdomadaire à 78,96 $, laissant présager une nouvelle tendance à la baisse.

Un balayage du niveau de support de 70,32 $ est nécessaire pour qu’Avalanche récupère les pertes récentes.

Une rupture de l’ancrage immédiat pourrait conduire à un nouveau test de la barrière de 64,59 $.

Le prix AVAX connaît un manque de biais directionnel, ce qui entraîne un mouvement latéral. Le prix d’avalanche doit retester un niveau de support vital avant de repenser son allégeance.

Le prix AVAX repense sa stratégie

Le prix AVAX est actuellement coincé entre les barrières de 78,96 $ et 70,32 $ et ne montre aucun signe de biais directionnel. Compte tenu de l’enroulement de Bitcoin, il y a de fortes chances qu’Avalanche glisse plus bas pour collecter des liquidités avant de monter.

Le 7 mars, le prix AVAX a établi des creux presque égaux autour de 70,32 $, au-dessus de la liquidité restant en dessous. L’altcoin s’est cependant rallié, laissant derrière lui des arrêts de vente. Néanmoins, les teneurs de marché devraient d’abord faire descendre l’Avalanche dans le sud avant de laisser les traders prendre le relais.

Un balayage en dessous de 70,32 $ est la clé de la reprise et serait suivi d’un renversement autour de ce niveau déclenchant une hausse du prix AVAX de 12 % à 78,96 $. Bien que le scénario conservateur soit limité, une extension de la tendance haussière pourrait voir Avalanche retester l’obstacle de 86,49 $, portant la hausse totale à 22 %.

Bien que peu probable, une persistance de la pression d’achat pourrait voir AVAX marquer le niveau psychologique de 100 $. Un tel mouvement représenterait un gain de 40 % par rapport à la position actuelle – 75,34 $.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix AVAX, une ventilation complète du niveau de support de 70,32 $ créera un creux plus bas, faussant les chances en faveur des baissiers. Dans un tel cas, le prix d’Avalanche pourrait baisser et retester la barrière de 64,59 $, où les acheteurs mis à l’écart sont susceptibles d’intensifier.