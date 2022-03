Les Russes retirent des capitaux à l’étranger en crypto | Cryptomonnaie

Le bitcoin a chuté de 5,4 % jeudi, terminant la journée à près de 39,6 k$, puis à 38,9 k$ vendredi matin, en baisse de 1 % en 24 heures. Ethereum est resté pratiquement inchangé au cours de la même période (-0,3%), tandis que les autres altcoins de premier plan évoluent dans des directions différentes, passant d’une augmentation de 1,6% (XRP) à une diminution de 1% (BNB).

Selon CoinMarketCap, la capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a chuté de 0,2 % au cours de la journée pour atteindre 1,74 billion de dollars. L’indice de dominance du bitcoin continue de baisser, passant de 42,7% hier à 42,4% en raison de la plus grande stabilité des altcoins.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a perdu 6 points en une journée à 22, entrant à nouveau sur le territoire de la « peur extrême ».

Le bitcoin a pleinement renoué avec la croissance de mercredi, qui a été provoquée par l’adoption aux États-Unis du premier document sur la réglementation des crypto-monnaies. La baisse des indices boursiers et la croissance du dollar n’ont pas non plus favorisé les achats de la première crypto-monnaie, qui évolue souvent à l’unisson avec la demande générale de risques.

Le premier décret sur les crypto-monnaies signé la veille peut devenir la base d’une future législation américaine sur la régulation des relations dans la sphère crypto. Dans ce contexte, les actions des sociétés associées aux crypto-monnaies ont sensiblement augmenté de prix.

L’une des plus grandes banques d’investissement, Goldman Sachs, va élargir son offre de trading d’actifs numériques. La banque étudie la possibilité de lancer des options bilatérales de crypto-monnaie.

L’investisseur et écrivain de renommée mondiale Robert Kiyosaki a averti que l’économie mondiale est désormais au bord de l’hyperinflation et a conseillé de « rester à l’écart » du marché boursier.

Dans le contexte d’une grave crise du système financier de la Fédération de Russie et des restrictions imposées à la circulation du dollar et de l’euro, la demande de la population en crypto-monnaie a fortement augmenté. Désormais, il est principalement utilisé pour le transfert de capitaux à l’étranger ou pour le stationnement en monnaie « forte ».

Les analystes estiment qu’il est peu probable que les régulateurs soient en mesure d’empêcher efficacement de telles transactions. Mais l’État est aidé par des crypto-échanges, qui bloquent les Russes de leur propre initiative.

Restent les possibilités des plateformes p2p, c’est-à-dire les transferts entre particuliers. Cependant, il existe des risques importants de fraude associés à de telles transactions.