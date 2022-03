Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC affaiblit le support structurel, faisant allusion à un crash à 30 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin affaiblit la zone de demande de 36 398 $ à 38 895 $ alors qu’il reteste la barrière pour la troisième fois.

Les mesures en chaîne révèlent que BTC a plus de place pour se déplacer vers le sud avant de trouver un fond stable.

Une clôture quotidienne supérieure à 52 000 $ invalidera la thèse baissière et déclenchera une course haussière.

Le prix du Bitcoin reste coincé entre deux niveaux cruciaux sans aucun signe de biais directionnel. La zone de support immédiat qui a empêché une forte correction semble s’affaiblir à chaque nouveau test, ce qui indique qu’une percée à la baisse est probable.

Le prix du Bitcoin et les chances de capitulation

Le prix du Bitcoin se consolide entre environ 45 000 $ et 35 000 $ et ce depuis deux mois. Le crash de fin janvier a rencontré une pression d’achat tout aussi forte, conduisant à une clôture au-dessus du niveau de support de 34 752 $.

Ce niveau a été crucial pour empêcher une forte correction à la baisse. Alors que BTC se remettait de ce crash, il a créé une zone de demande, allant de 36 398 $ à 38 895 $. Pendant la meilleure moitié de cette phase d’enroulement, BTC a respecté cette barrière et a vu des mouvements d’impulsion impressionnants de cette zone.

Cependant, alors que le prix du Bitcoin marque cette barrière pour la troisième fois, l’attrait et la force de ladite barrière semblent décliner. Par conséquent, le nouveau test actuel pourrait briser cette barrière et faire place au niveau de support de 34 752 $.

Une clôture quotidienne en dessous de ce seuil sera essentielle pour déclencher un effondrement de la barrière psychologique de 30 000 $. Si un tel scénario se produisait, BTC s’étendrait probablement plus bas et collecterait des liquidités d’arrêt de vente reposant en dessous du niveau de support de 29 100 $, qui a servi de rampe de lancement en juillet 2021.

D’un point de vue conservateur, le crash à 29 100 $ pourrait servir de mouvement de capitulation, marquant un creux potentiel. Dans un cas désastreux, une panne du niveau susmentionné poussera BTC à 23 000 $, ce qui pourrait être le deuxième creux potentiel.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient le point de vue technique du prix du Bitcoin. Cet indice montre qu’environ 5,06 millions d’adresses ont acheté près de 2,45 millions de BTC à un prix moyen de 23 251 $.

Par conséquent, cette zone sera un niveau de soutien important et s’étend de 11 443 $ à 36 754 $. Par conséquent, une ventilation du niveau de support de 36 754 $ pourrait être la clé d’un crash catastrophique à 30 000 $ ou 23 251 $.

Fait intéressant, ces niveaux correspondent parfaitement aux obstacles mentionnés d’un point de vue technique.

CTB GIOM

L’offre en indicateur de perte donne une image claire du crash potentiel. Comme son nom l’indique, cet indicateur sert à déterminer les BTC qui sont sous l’eau depuis l’achat. Environ 5,8 millions de BTC sont à perte, ce qui est un nombre relativement plus élevé par rapport au point le plus bas du crash de juillet 2021.

Cette structure indique que davantage d’investisseurs sont sous l’eau, et un crash éclair inattendu pourrait liquider ces détenteurs et faire boule de neige pour atteindre les niveaux observés pour la dernière fois en décembre 2020. En supposant que ce développement se produise, ce serait la configuration parfaite pour un crash de capitulation.

Offre BTC en perte

Le score Z de la valeur marchande à la valeur réalisée (score Z MVRV) ajoute encore plus de crédibilité à une correction abrupte. Cette métrique en chaîne est utilisée pour évaluer si un actif est surévalué ou sous-évalué et le fait en divisant la différence entre la capitalisation boursière et la capitalisation boursière réalisée par l’écart type de la capitalisation boursière.

Il porte la métrique MVRV à un nouveau niveau en déterminant les zones historiques de juste valeur, de survente ou de surachat. La bande rouge indique un surachat et c’est généralement là que la course haussière s’arrête et s’inverse. Cependant, la valeur verte indique une survente et c’est là que les détenteurs à long terme ont tendance à s’accumuler.

Pour BTC, le score Z est de 1,16, ce qui lui permet de ramper vers la bande verte. Cette décision nécessiterait que le prix du Bitcoin baisse beaucoup plus bas que sa position actuelle, indiquant que le crash est plausible et nécessaire pour qu’un creux s’installe.

Score Z du BTC MVRV

Dans le même ordre d’idées, l’analyste en chaîne Willy Woo a déclaré que les institutions et les grands détenteurs vendaient, faisant passer le récit à la baisse. Il ajouta,

Il ne fait aucun doute que nous sommes dans un marché baissier en raison de la durée de la liquidation. Il n’y a jamais eu de creux de marché baissier en BTC sans événement de capitulation, donc je pense qu’il y a une forte probabilité que cette région s’effondre, et nous testons des creux plus bas avant que l’accumulation n’ait lieu pour se préparer au prochain cycle haussier.

Alors que tous les signes indiquent un avenir sombre pour le prix du Bitcoin, l’offre sur les bourses semble brosser un tableau plein d’espoir, du moins d’un point de vue ultra-macro. Le nombre de BTC détenus sur des entités centralisées constitue une pression potentielle du côté vendeur ; par conséquent, une baisse représenterait une perspective haussière.

L’offre de BTC sur ces plateformes est passée de 2,69 millions à 2,03 millions à partir du 19 mai 2021, ajoutant encore un sentiment de soulagement pour les détenteurs à long terme.

Offre de BTC sur les bourses

La thèse baissière de BTC sera invalidée avec une clôture quotidienne ou hebdomadaire au-dessus de l’obstacle de 52 000 $. Cette décision établirait un sommet plus élevé et ouvrirait la voie au prix du Bitcoin pour explorer plus haut et revoir le niveau psychologique de 60 000 $.

Avec une augmentation suffisante de la pression d’achat, la grande crypto pourrait même atteindre un nouveau sommet à 80 000 $.