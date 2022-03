Chainalysis lance des outils gratuits de filtrage des sanctions | Cryptomonnaie

La société d’analyse de données blockchain Chainalysis a annoncé le lancement accéléré de deux outils de filtrage des sanctions, un oracle en chaîne et une API, pour aider à fournir une plus grande surveillance réglementaire des échanges et des projets DeFi.

La société d’analyse de données blockchain Chainalysis a annoncé le lancement accéléré de deux principaux outils de « filtrage des sanctions » qu’elle fournira gratuitement à l’industrie de la crypto-monnaie.

Selon le rapport fourni par Chainalysis le 10 mars, les outils de filtrage comprennent deux composants principaux d’un nouveau logiciel de suivi qui aideront les échanges à filtrer les portefeuilles et les transactions pour les activités qui semblent contourner les sanctions économiques. Le premier outil, immédiatement disponible, est un oracle en chaîne.

Un oracle en chaîne est un contrat intelligent destiné plus spécifiquement aux projets DeFi (finance décentralisée). Il valide si oui ou non une adresse de portefeuille de crypto-monnaie a été incluse dans une désignation de sanctions. Cela signifie que tous les portefeuilles inclus sur les listes de sanctions économiques fournies par les États-Unis, l’UE et l’ONU seront automatiquement disponibles pour toute personne exécutant l’oracle.

Le deuxième outil, dont la sortie est prévue le mois prochain, est une interface de programmation d’application (API). Une API utilise exactement les mêmes données que l’oracle en chaîne pour valider si un portefeuille est inclus sur une liste de sanctions, cependant, il est conçu pour être utilisé sur une plus grande variété d’applications, y compris les échanges cryptomonnaies centralisés et les interfaces utilisateur mobiles.

S’exprimant sur l’importance de la transparence dans la crypto-monnaie, le co-fondateur et PDG de Chainalysis, Michael Gronager a déclaré dans un communiqué,

Il est maintenant temps pour l’industrie de démontrer que la transparence inhérente aux blockchains fait de la crypto-monnaie un puissant moyen de dissuasion contre le contournement des sanctions.

Il a ajouté que Chainalysis a accéléré le développement de ses outils de dépistage et les mettrait gratuitement à la disposition de tous les acteurs de l’industrie de la cryptomonnaie.

En prédiction des sanctions en cours, nous avons donné la priorité au développement de ces outils afin que tous les acteurs du marché de la crypto-monnaie aient ce dont ils ont besoin pour exploiter cette transparence et effectuer un filtrage de base des sanctions sans frais pour eux.

Chainalysis a continué à déclarer qu’elle accorderait plus d’attention à la surveillance et à l’examen des transactions dans le secteur DeFi en pleine croissance.

De nombreux protocoles et plateformes décentralisés qui ont récemment gagné en popularité n’intègrent pas d’outils permettant une gestion efficace du risque de sanctions.

Actuellement, les utilisateurs des plates-formes DeFi peuvent fonctionner avec plus d’anonymat que les échanges centralisés, qui ont tendance à mettre en place des protocoles de vérification d’identité plus stricts tels que KYC.

Plate-forme de crypto-monnaie basée aux États-Unis, Coinbase a en outre soutenu l’idée que la transparence inhérente et la nature publique des crypto-monnaies peuvent réellement aider les gouvernements à appliquer les sanctions.

Là où les monnaies fiduciaires traditionnelles permettent aux acteurs malveillants d’utiliser des sociétés écrans, des paradis fiscaux et des structures de propriété opaques pour « obscurcir le mouvement des fonds », les actifs cryptomonnaies sont fondamentalement publics et traçables, ce qui aide les autorités gouvernementales à « détecter et dissuader l’évasion », a déclaré le chef de Coinbase. l’avocat Paul Grewal dans un article de blog plus tôt cette semaine.