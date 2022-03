Le prix du Bitcoin de 40 000 $ est à portée de main, mais les analystes préviennent qu’un balayage des récents creux est probable | Cryptomonnaie

Une inflation vertigineuse, la crainte de la hausse des taux prévue par la Fed et l’explosion des prix des matières premières sont autant de raisons possibles de la récente baisse de la BTC en dessous de 40 000 $.

Il n’y a pas eu de repos pour les commerçants de crypto fatigués le 10 mars alors qu’une impression fulgurante de 7,9% de l’IPC est apparue comme le titre de la journée, mettant la pression sur les marchés financiers mondiaux et effaçant les gains de la veille en Bitcoin (BTC) alors que le prix est retombé en dessous de 40 000 $ .

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que la vente de BTC a débuté jeudi aux premières heures de négociation et s’est intensifiée jusqu’à midi, le prix atteignant un creux de 38 562 $ avant que les acheteurs en baisse ne le remettent au-dessus du support à 39 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Voici ce que les analystes ont à dire sur l’évolution des prix en dents de scie pour BTC et sur les niveaux à surveiller en cas de cassure haussière ou de ralentissement baissier.

« La compression des prix précède la volatilité »

Un aperçu de la récente volatilité de Bitcoin a été offert par le crypto-commerçant et utilisateur pseudonyme de Twitter « Rekt Capital », qui a publié le graphique suivant notant que « BTC continue de se consolider entre le support vert plus bas et la résistance bleue de l’EMA de 50 semaines ».

Graphique BTC/USD sur 1 semaine. Source : Gazouillement

Selon Rekt Capital, « les plus bas et les plus bas compriment les prix. La compression des prix précède la volatilité.

Quant à ce qu’il faudrait pour récupérer le récit haussier, Rekt Capital a souligné les lignes vertes et bleues de la moyenne mobile exponentielle (EMA) qui se sont révélées être de forts points de résistance au cours des deux dernières semaines.

Rekt Capital a dit :

Pour se déplacer plus haut dans sa fourchette macro, BTC doit récupérer les deux principales EMA du marché haussier pour confirmer l’élan haussier.

Les détenteurs de BTC risquent de vendre à perte

La nature oscillante de l’action des prix de BTC au cours des dernières semaines a été discutée par le fonds de recherche, Stack Funds, qui a noté dans son rapport hebdomadaire actuel que « Bitcoin a fait du surplace ces dernières semaines, se négociant dans la fourchette de 35 000 $ à 45 000 $ sans forte dynamique directionnelle intacte. ”

Selon Stack Funds, cette récente action sur les prix « a été principalement motivée par l’actualité » et les analystes ne voient aucun soulagement à court terme, car le conflit en Ukraine et la hausse persistante de l’inflation continuent de poser des vents contraires importants.

La preuve que les commerçants ont peu envie d’augmenter leur exposition aux conditions actuelles du marché peut être trouvée en examinant le Bitcoin Spent Output Profit Ratio (SOPR), une mesure qui indique les gains et les pertes cumulés réalisés un jour particulier.

Stack Funds a noté que le SOPR, détenteur à long terme de BTC, « tend vers sa valeur seuil de 1,0 », un niveau important car il marque la ligne de démarcation entre la vente à profit ou la vente à perte.

SOPR, détenteur à long terme de Bitcoin. Source : Fonds Stack

Selon le rapport, le détenteur à long terme SOPR a tendance à baisser depuis que le prix de Bitcoin a atteint son sommet en novembre 2021 », et actuellement il se négocie « autour de la poignée de 1,5 ».

Au cours des deux cas indiqués sur le graphique ci-dessus où le SOPR a évolué et s’est échangé en dessous du seuil de 1,0 à la mi-2018 et à la fin de 2019, « Bitcoin s’est échangé latéralement et a encore baissé les deux fois ».

Stack Funds a dit,

À moins que nous ne voyions un catalyseur positif sur les marchés ou un renversement de l’indicateur SOPR, nous nous attendons à des échanges latéraux et éventuellement à une baisse potentielle des cours, du moins à court terme.

Mais tout n’est pas sombre en ce qui concerne le prix du Bitcoin du point de vue de l’analyse en chaîne. Dans le graphique suivant publié par l’analyste crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter « Plan C », l’analyste explique que « le nombre d’adresses d’accumulation de Bitcoin est devenu parabolique au cours du mois dernier ».

Le nombre d’adresses d’accumulation BTC uniques. Source : Gazouillement

Le plan C a défini les adresses d’accumulation comme « des adresses qui ont au moins 2 transferts entrants sans poussière et qui n’ont JAMAIS dépensé des fonds BTC ».

Pas haussier en dessous de 46 000 $

En ce qui concerne les perspectives à court terme pour Bitcoin, l’analyste de marché et contributeur de Cointelegraph Michaël van de Poppe a noté que les choses ne semblent pas optimistes en dessous de 46 000 $ et il pense que « les chances de prendre ces creux sont assez importantes ».

Graphique BTC/USDT sur 1 jour. Source : Gazouillement

Ces sentiments baissiers à court terme ont récemment été repris par David Lifchitz, associé directeur et directeur des investissements chez ExoAlpha, qui a noté que le récent pic de BTC « est sorti de nulle part et a duré moins d’une heure sans beaucoup de suivi ».

Lifchitz a dit,

BTC reste toujours coincé dans la fourchette de 33 000 $ à 45 000 $. Sans aucun suivi dans les 48 prochaines heures et une éventuelle cassure au-dessus de 45 000 $ vers 50 000 $, BTC continuera probablement à rebondir dans la fourchette.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,744 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 42,6%.