Le prix AVAX de plus en plus désespéré, peut retester 57 $ | Cryptomonnaie

Le prix AVAX continue de se négocier dans la même zone de valeur qu’en novembre 2021.

Les haussiers et les baissiers continuent de jouer au ping-pong au-dessus et en dessous du niveau de prix de 75 $.

L’action des prix est nettement baissière, mais les haussiers peuvent facilement renverser la tendance.

Le prix AVAX montre une structure baissière similaire sur l’ensemble du marché des altcoins. Les faibles niveaux techniques sur le graphique en chandeliers sont exacerbés par la faiblesse des données économiques, les craintes d’inflation et l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie. Mais malgré une série d’événements de cygne noir et d’inconnues, AVAX a étonnamment bien résisté.

L’action des prix AVAX confirme la configuration de la cassure baissière, l’avertissement d’une baisse de 25% pourrait bientôt arriver

Le prix AVAX a confirmé une entrée Ideal Bearish Ichimoku Breakout dimanche dernier (6 mars 2022), mais sans aucune vente de suivi. Au lieu de cela, les acheteurs ont passé du lundi au mercredi à tenter de repousser AVAX dans le nuage Ichimoku, mais ont été facilement rejetés.

Le rejet s’est produit dans la zone de valeur de 81 $. Il contient le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A), le Tenkan-Sen, le Kijun-Sen et le point de contrôle du volume 2022. En d’autres termes, 81 $ représentent la collection de résistance la plus importante et la plus forte actuellement sur le graphique quotidien des prix AVAX.

Les vendeurs peuvent considérer le rejet jeudi comme une confirmation que cette rupture initiale est valide et authentique. Si cela est vrai, les vendeurs à découvert peuvent s’empiler sur le prix AVAX et commencer une autre série d’actions à la baisse sur les prix. L’objectif probable est de revenir au retracement de Fibonacci de 38,2 % à 57 $.

Graphique quotidien AVAX/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent invalider ces perspectives baissières à court terme, ils devront pousser le prix AVAX à une clôture au-dessus du nuage Ichimoku ou au moins à l’intérieur du nuage et au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen à 83 $ ou plus. Une clôture au-dessus du nuage Ichimoku près de 90 $ mettrait probablement fin à toute nouvelle prédiction baissière, car le prix AVAX entrerait probablement dans une nouvelle phase d’expansion haussière.