First Mover Asia : l’Inde perd des investissements étrangers, les indices chinois poursuivent leur tendance baissière | Cryptomonnaie

Le deuxième plus grand pays du monde en termes de population a vu les investisseurs étrangers fuir ces deux dernières semaines ; bitcoin s’installe en dessous de 40 000 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin s’installe en dessous de 40 000 $ après une baisse mercredi soir ; la plupart des autres cryptos majeurs sont dans le rouge.

Perspectives : Les investisseurs étrangers ont fui l’Inde au cours des deux dernières semaines ; Singapour renforce son statut de hub crypto.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 39 530 $ -6 %

Éther (ETH) : 2 613 $ -3,6 %

Meilleurs gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −6,6 % Plate-forme de contrat intelligente Bitcoin CTB −6,0 % Monnaie Solana SOL −5,6 % Plate-forme de contrat intelligente

Les cryptos vacillent

La gloire était temporaire.

Un peu plus de 24 heures après avoir dépassé les 40 000 dollars à l’approche de la publication d’un décret présidentiel américain, le bitcoin (BTC) était en train de franchir la barrière psychologiquement importante. Tôt jeudi, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande s’était établie à environ 39 500 $.

Ether (ETH) et presque tous les autres altcoins du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière ont passé une grande partie de leur journée bien dans le rouge.

Les cryptos et d’autres actifs ont continué à être secoués par l’escalade de la campagne militaire de la Russie contre l’Ukraine voisine en raison de ses retombées économiques et de sa pression inflationniste. Dans la dernière histoire d’horreur, les forces russes ont bombardé une maternité dans le port assiégé de Marioupol, une cible clé sur le littoral de la mer Noire. La Russie espère prendre la ville pour établir une voie vers la péninsule de Crimée, qu’elle a annexée il y a huit ans, libérant davantage de ses forces pour se concentrer sur Kiev et d’autres grandes villes au nord.

Le prix du pétrole brut Brent, une mesure clé de l’offre mondiale de pétrole, se vendait à près de 110 dollars le baril, bien au-delà de son sommet de 130 dollars plus tôt cette semaine, mais bien au-dessus de sa fourchette il y a à peine un mois. Aux États-Unis, l’inflation s’est accélérée en février pour atteindre un nouveau plus haut en quatre décennies, signalant que les déséquilibres de l’offre et de la demande se sont peu améliorés dans un contexte de flambée des prix de l’essence. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 7,9% au cours des 12 derniers mois, le plus rapide depuis 1982, a rapporté jeudi le Bureau of Labor Statistics du département américain du Travail.

Pourtant, le président de 3iQ Digital Assets, Chris Matta, a déclaré aux hôtes First Mover de CoinDesk TV que la récente combinaison d’événements était encourageante pour la cryptomonnaie. « Lorsque vous abordez cela de manière holistique – l’environnement macro, les mises à jour réglementaires, cela légitime l’espace et cela montre une maturité dans la classe d’actifs cryptomonnaies que les institutions ne peuvent ignorer », a déclaré Matta.

Il a ajouté : « Lorsque nous avons parlé de ce à quoi ressemble cet arrière-plan, c’est super positif pour Bitcoin. Les actifs traditionnels vont potentiellement avoir du mal, l’inflation va continuer à être élevée et nous allons voir plus d’intérêt de la part des investisseurs institutionnels. »

Marchés

S&P 500 : 4 259 -,4 %

DJIA : 33 174 -.3%

Nasdaq : 13 120 -.9%

Or : 1 996 + 0,2 %

Connaissances

La fuite des investissements étrangers depuis l’Inde

L’Inde, l’un des plus grands marchés de la cryptomonnaie au monde en termes de volume de transactions et d’utilisateurs, a connu un exode de fonds d’investisseurs étrangers. Quelque 2,9 milliards de dollars de capitaux étrangers ont quitté les côtes indiennes la semaine dernière, et cette semaine a déjà vu 1 milliard de dollars de ventes lundi et mardi chacun.

Plus tôt cette semaine, la roupie est tombée à un plus bas historique de 77,11 contre le dollar, provoquant une tension supplémentaire sur un marché sous le choc des effets néfastes de la hausse des prix du pétrole brut. L’Inde importe plus de 85% de son carburant de Russie et d’autres pays, les sanctions poussant les prix du pétrole jusqu’à 140 dollars le baril plus tôt cette semaine.

Tout en notant les conséquences probables de la guerre sur l’économie indienne au cours des six prochains mois, au moins un conseiller financier a déclaré mercredi à Bloomberg dans une interview que les investisseurs étrangers pourraient revenir à mesure que le conflit se terminerait.

Ce que cela signifie pour les investissements cryptomonnaies dans le deuxième plus grand pays du monde en termes de population n’est pas clair, bien que dans un signe positif plus tôt cette semaine, la ministre indienne des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré qu’elle s’attend à ce que la banque centrale du pays lance une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), ou roupie numérique, « cette année ». La déclaration a accéléré le calendrier d’une déclaration antérieure que la CBDC lancerait entre 2022 et 2023.

Singapour accorde une licence à Paxos

Singapour a renforcé jeudi son statut de hub de crypto-monnaie, accordant une licence à la plateforme de trading et de garde de crypto Paxos, a rapporté Ian Allison de CoinDesk.

Paxos est devenue la première entreprise de cryptomonnaie à recevoir l’approbation réglementaire à New York et à Singapour, a indiqué la société.

Les sociétés de cryptomonnaie d’une certaine taille ont tendance à acheter des licences de manière continue, en particulier dans des centres financiers stratégiquement importants comme les États-Unis, Singapour et la Suisse.

Paxos, qui détient une charte de fiducie à but limité pour les actifs numériques aux États-Unis et a été l’une des premières sociétés de cryptomonnaie à être réglementée par le Département des services financiers de New York, est en fait présente à Singapour depuis 2012, a déclaré Rich Teo, le co-fondateur et PDG de Paxos Asia.

« Cela fait presque 10 ans que nous avons été incorporés et établis à Singapour, donc tout au long de l’histoire, nous avons toujours été un peu New York, un peu Singapour aussi », a déclaré Teo à CoinDesk.

Obtenir une licence de cryptomonnaie auprès du MAS n’est pas une tâche facile, avec une centaine de candidats ayant été refusés, a rapporté Nikkei Asia à la fin de l’année dernière. Jusqu’à présent, seules quelques entreprises ont obtenu des licences de cryptomonnaie, y compris DBS Vickers Securities, qui est une unité de la DBS Bank de Singapour.

Les indices asiatiques sur une tendance baissière

Les marchés boursiers américains ne sont pas les seuls à souffrir.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a atteint son point le plus bas depuis juillet 2016 dans un contexte d’inquiétudes concernant l’escalade de l’invasion russe et les restrictions COVID-19 de Pékin et une surveillance plus stricte des entreprises. Le Hang Seng offre un aperçu du marché commercial de Hong Kong, qui est l’un des plus grands au monde.

L’indice chinois CSI 300 a augmenté de 1,6 % jeudi, mais subit une perte de 13 % depuis le début de 2021. Les indices qui suivent les actions en Corée du Sud et au Japon ont baissé d’environ 10 % au cours de la même période.

L’avis du technicien

Le graphique Bitcoin sur quatre heures montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a baissé après avoir approché la résistance près de 40 000 $. La crypto-monnaie reste dans une fourchette de négociation étroite, bien qu’un soutien entre 35 000 $ et 37 000 $ puisse stabiliser les reculs dans la journée de négociation en Asie.

BTC s’est échangé autour de 39 000 $ et a baissé de 6 % au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures a diminué par rapport aux niveaux de surachat, qui ont précédé un recul des prix. Sur le graphique horaire, le RSI est survendu, suggérant que de brèves périodes d’activité d’achat pourraient se produire.

Pourtant, les signaux de momentum négatifs sur le graphique mensuel indiquent une hausse limitée pour BTC. La fourchette actuelle pourrait persister jusqu’à ce qu’une cassure ou une panne décisive soit confirmée.

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : attentes d’inflation des consommateurs au Royaume-Uni

8 h HKT/SGT (12 h UTC) : indice des prix à la consommation en Espagne (février MoM/YoY)