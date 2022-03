Prix ​​décentralisé et positionné pour revenir à 2 $ | Cryptomonnaie

Action décentralisée des prix développant une cassure baissière probable qui ferait chuter le MANA de plus de 20 %.

Structure de support zéro Ichimoku sur les graphiques Ichimoku quotidiens et hebdomadaires.

Les conditions de l’oscillateur soutiennent un mouvement baissier supplémentaire.

Le prix Decentraland s’accroche à peine à un support à court terme avant de retomber au niveau de 2 $. Cependant, une absence totale de tout support significatif en dessous de 2,33 $ rend la probabilité d’une chute extrêmement probable, et elle pourrait survenir à tout moment.

L’action décentralisée des prix indique qu’un nouveau test du niveau de 2 $ peut avoir lieu avant le début de tout retour aux conditions du marché haussier

Le prix Decentraland a récemment confirmé une cassure baissière idéale d’Ichimoku vendredi dernier (4 mars 2022) en clôturant sous le nuage Ichimoku. La confirmation met en garde contre une baisse imminente et la poursuite de la tendance baissière plus large, maintenant sur cent jours.

Les oscillateurs pour le soutien des prix Decentraland continuent de vendre la pression. L’indice de force relative continue de maintenir le niveau de survente final dans un marché haussier (40), mais la pente suggère qu’une chute en dessous de ce niveau est susceptible de se produire bientôt. Si le RSI atteint le niveau 30, alors le RSI passe dans des conditions de marché baissier, signalant une tendance à la baisse prolongée et prolongée.

L’indice composite et les bandes Optex sont tous deux dans des conditions neutres. Étant donné que ni l’oscillateur Optex Bands ni l’indice composite ne montrent des conditions de survente, une baisse du prix Decentraland vers 2 $ devrait se produire avec une relative facilité.

Cependant, les perspectives baissières à court terme peuvent facilement être contrées et invalidées. Malgré la confirmation d’une cassure baissière idéale d’Ichimoku et de données économiques et géopolitiques négatives, les baissiers n’ont pas pu ou n’ont pas voulu faire baisser le prix de Decentraland.

MANA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Deux conditions d’Ichimoku peuvent avertir d’un piège à traders en développement. Le premier est le Kumo Twist qui se produit aujourd’hui (lorsque Senkou Span A croise Senkou Span B – ou, observé visuellement lorsque le nuage passe du rouge au vert et vice-versa). Les Kumo Twists peuvent souvent précéder les hauts et les bas du swing majeur/mineur.

Le deuxième avertissement de condition Ichimoku d’un piège à traders est le nuage Ichimoku actuel lui-même, qui est extrêmement mince. Les nuages ​​minces représentent une faiblesse, et si le prix MANA génère une certaine pression d’achat, il devrait être facile pour les haussiers de dépasser le nuage près de 2,90 $.