Prédiction des prix des crypto-monnaies : Terra, MATIC et Bitcoin – American Wrap 10 mars | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : la Russie rejette le rameau d’olivier de l’Ukraine mettant les cryptos dans le rouge

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont en retrait ce matin, les commerçants européens étant déjà pris au dépourvu par la vitesse de l’inversion au cours de la saison ASIA PAC. Attendez-vous à voir une pression de vente élevée tout au long de la journée, car la plupart des traders de l’UE et des États-Unis voudront revenir sur leurs positions longues déficitaires. Cela ne fera qu’ajouter à plus de pression baissière sur les crypto-monnaies et déclenchera un retour à des niveaux inférieurs depuis le début de la semaine, ramenant tout à la case départ pour cette semaine.

XRP et LUNA de Terra au coude à coude dans la capitalisation boursière alors que les cryptos rebondissent rapidement

Dans la communauté Terra, les performances du jeton natif LUNA sont considérées comme exceptionnelles. La capitalisation boursière de LUNA a brièvement dépassé celle de XRP le 10 mars 2022. Au cours du mois dernier, il y a eu un afflux important dans l’écosystème Terra.

Le rallye des prix MATIC est stoppé, augmentant les risques de chute à 1 $

Le prix MATIC a fait une forte tentative pour initier une cassure haussière de certains niveaux de résistance clés au cours des derniers jours. Cependant, les acheteurs ont été arrêtés par une pression de vente claire, donnant aux baissiers le signal qu’une autre étape vers le sud était susceptible de commencer. Mais les traders n’ont, encore une fois, pas donné suite, créant de la confusion pour les haussiers et les baissiers.