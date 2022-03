Le prix de SafeMoon est sur le point de chuter de 20% alors que les traders quittent le navire | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon continue de glisser plus au sud, s’échangeant dans des conditions exceptionnellement baissières.

Un prochain cycle temporel d’Ichimoku et un modèle d’inversion haussière pourraient changer la tendance actuelle.

Une pression à la baisse est toujours probable, car l’évolution des prix reste fortement orientée vers le côté baissier du marché.

Le prix de SafeMoon se négocie actuellement en dessous du nuage Ichimoku et continue sa glissade vers le sud après des confirmations répétées de la cassure idéale baissière d’Ichimoku. Il reste au-dessus des creux les plus récents à 0,00097 $ du 24 février 2022, mais une poursuite à la baisse est probable à moins que les acheteurs n’interviennent pour soutenir SafeMoon.

L’action des prix de SafeMoon, bien que résolument baissière à court terme, présente des opportunités pour les haussiers et les baissiers.

Le prix SafeMoon a une opportunité longue précoce et agressive présente lors d’une clôture réussie de 4 heures au-dessus du modèle de biseau descendant, le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen. L’entrée longue hypothétique est un ordre d’achat stop à 0,00114 $, un stop loss à 0,00108 $ et un objectif de profit à 0,00145 $. Le commerce représente une récompense de 5,79: 1 pour la configuration du risque. L’entrée n’est valable qu’à la clôture d’un chandelier de 4 heures.

L’idée d’entrée longue pour le prix SafeMoon est une entrée agressive car elle se produit sous le nuage Ichimoku. Cependant, en raison de la proximité d’un Kumo Twist et d’un nuage Ichimoku très fin, l’élan est susceptible de porter SFM plus haut si l’entrée est confirmée.

L’idée longue hypothétique est invalidée si l’entrée courte ci-dessous est déclenchée en premier.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo sur 4 heures SFM/USDT

Sur le côté court du marché – et le plus susceptible de se jouer – il existe une position courte théorique pour le prix SafeMoon avec un ordre stop de vente à 0,00105 $, un stop loss à 0,00112 $ et un objectif de profit à 0,000071 $. L’idée courte représente 3,3: 1 récompenses pour le risque.

L’entrée courte théorique confirme deux événements baissiers. La première est une clôture sous le biseau descendant. La seconde est une clôture en dessous de la clôture précédente à 0,00104 $.