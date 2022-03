Le rallye des prix MATIC est stoppé, augmentant les risques de chute à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a tenté à plusieurs reprises d’annuler toute pression de vente future, mais n’a pas pu atteindre cet objectif.

Les vendeurs ont rejeté des prix plus élevés et ont aidé à confirmer une configuration de continuation probablement baissière.

Les acheteurs ont un chemin difficile mais pas impossible pour ramener Polygon dans des conditions haussières.

Le prix MATIC a fait une forte tentative pour initier une cassure haussière de certains niveaux de résistance clés au cours des derniers jours. Cependant, les acheteurs ont été arrêtés par une pression de vente claire, donnant aux baissiers le signal qu’une autre étape vers le sud était susceptible de commencer. Mais les traders n’ont, encore une fois, pas donné suite, créant de la confusion pour les haussiers et les baissiers.

Le prix MATIC a été rejeté contre la résistance critique d’Ichimoku mais a trouvé un support à un niveau clé de Fibonacci

Le prix MATIC a subi une pression renouvelée alors que les investisseurs et les commerçants deviennent de plus en plus averses au risque. La combinaison de la poursuite de l’invasion russe en Ukraine et des données médiocres mais pas inattendues de l’IPC américain a renforcé pour les acteurs du marché l’importance d’une fuite vers la sécurité. Malheureusement, les crypto-monnaies sont toujours considérées comme risquées et ont subi la même pression de vente que les actions.

MATIC a passé la majeure partie de la journée de négociation près de la zone de support de 1,37 $ à 1,39 $ où l’extension de Fibonacci à 100 % et le retracement de Fibonacci à 78,6 % du plus bas de 2022 au plus haut de la barre forte hebdomadaire existent. Cependant, 1,37 $ représente le niveau de support final probable avant que le prix MATIC ne glisse davantage vers la zone de valeur de 1 $.

MATIC/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent invalider toute nouvelle action de prix baissier à court terme, ils devront d’abord pousser le prix MATIC à une clôture au-dessus du Kijun-Sen, du Tenkan-Sen et du retracement de 61,8% du plus bas de 2022 au plus haut de la barre hebdomadaire forte – égale ou supérieure à la zone de valeur de 1,61 $. Idéalement, les acheteurs pourraient rallier MATIC au-dessus du nuage Ichimoku, mais cela nécessiterait un rallye important pour y parvenir.