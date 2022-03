Le prix du Dogecoin subit un revers alors que Moscou ignore l’offre de paix de l’Ukraine | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a connu son meilleur rallye en plus d’un an après que l’Ukraine a renoncé à sa candidature à l’adhésion à l’OTAN.

Le prix DOGE a connu des prises de bénéfices pendant ASIA PAC, les premiers commerçants ayant volé les gains devant leurs États-Unis.

Attendez-vous à voir de nouvelles pertes avec une cassure en dessous de 0,1137 $ et une baisse vers le plus bas de février à 0,1067 $

Le prix du Dogecoin (DOGE) a profité du rallye de soulagement mondial hier qui a commencé lors de la session ASIA PAC, puis les commerçants européens et américains étaient plus qu’heureux de prendre le relais à la clôture américaine. Le rassemblement a été déclenché au petit matin par des commentaires de l’Ukraine selon lesquels ils étaient prêts à rencontrer la Russie à mi-chemin de ses demandes. Cependant, le sentiment a commencé à s’estomper au début des heures de négociation, alors que Moscou est restée silencieuse et n’a pas accueilli ni commenté la branche d’olivier allongée d’Ukraine.

Le prix Dogecoin dans le noir sur ce que la Russie fera ensuite

Le prix Dogecoin a connu son meilleur jour de négociation hier, assorti d’une réduction complète des bénéfices encourus. L’action des prix chute à nouveau aujourd’hui alors que les traders se bousculent pour dénouer leurs positions longues d’hier dans ce qui semblait être un rallye de soulagement après avoir résolu le problème de rupture de l’accord entre la Russie et l’Ukraine. Mais après plus de 24 heures, la Russie s’est abstenue de commenter ou même de saluer les efforts de l’Ukraine, qui remet les marchés en haleine et précise que cette situation ne sera résolue à aucun moment cette semaine.

L’action des prix DOGE teste maintenant le bas d’une ligne de tendance intermédiaire qui a déjà connu deux tests au cours des dernières heures et ne cherche pas à donner suffisamment de puissance à la jambe pour un rebond total à 0,12 $ ou plus. À partir du haut, la ligne de tendance descendante rouge en fait un triangle qui pourrait se casser dans les deux sens, mais connaîtra probablement de nouvelles baisses car les traders américains ne sont pas encore entrés et, lorsqu’ils le feront, leurs positions subiront des pertes importantes. Attendez-vous à voir une cassure sous la ligne de tendance ascendante verte et une baisse accélérée alors que les baissiers franchissent 0,1137 $ et déclenchent une correction vers 0,1067 $.

DOGE/USD 4H-graphique

Alors que les pourparlers et le backchanneling sont toujours en cours, une deuxième tranche du rallye de secours pourrait encore se produire aujourd’hui, ce qui se matérialiserait sous la forme d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, atteignant 0,1242 $. Une fois dans cette zone, attendez-vous à voir un fort rallye qui pourrait durer plusieurs jours vers 0,1357 $, emportant 0,1300 $ en cours de route. Ce serait sans aucun doute le cas si un retrait de la Russie était discuté et que les combats cessent des deux côtés dans un accord de paix.