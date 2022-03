Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : la Russie rejette le rameau d’olivier de l’Ukraine mettant les cryptos dans le rouge | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin subit un renversement complet lors de la session ASIA PAC alors que le rallye de secours se transforme en rebond de chat mort.

Le prix d’Ethereum s’est encore éloigné de 3 018 $ après le discours de Powell devant le Congrès pour discuter de la réglementation des crypto-monnaies.

Prix ​​​​XRP sur le côté, attendant un catalyseur pour aller dans les deux sens.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont en retrait ce matin, les commerçants européens étant déjà pris au dépourvu par la vitesse de l’inversion au cours de la saison ASIA PAC. Attendez-vous à voir une pression de vente élevée tout au long de la journée, car la plupart des traders de l’UE et des États-Unis voudront revenir sur leurs positions longues déficitaires. Cela ne fera qu’ajouter à plus de pression baissière sur les crypto-monnaies et déclenchera un retour à des niveaux inférieurs depuis le début de la semaine, ramenant tout à la case départ pour cette semaine.

Prix ​​​​du bitcoin: les traders voient leurs efforts réduits car il reste encore de la douleur à venir lors de la session américaine

Le prix du Bitcoin (BTC) rendra les investisseurs nerveux car beaucoup d’argent a été investi dans les achats de BTC hier au cours de plusieurs séances de négociation allant de l’Asie à la cloche de clôture aux États-Unis. Mais l’action des prix Bitcoin a été déclenchée du jour au lendemain alors que la session ASIA PAC a repris. Les investisseurs asiatiques qui ont été les premiers à prendre des positions longues se sont réveillés avec de très beaux gains en hausse de près de 10 % par rapport à leurs niveaux d’entrée, ce qui a déclenché une prise de bénéfices complète alors que la Russie a refusé de commenter les efforts ukrainiens de compromis.

Le prix du BTC devrait retomber vers 38 073 $, ce qui était le niveau d’entrée lors de la séance de négociation asiatique d’hier. Alors que les investisseurs européens et américains commencent leur journée de négociation, ils verront une dislocation de leurs positions, alors attendez-vous à voir une nouvelle vague de pression de vente arriver, entraînant une cassure en dessous de 38 073 $, vers 36 709 $. Avec cela, le double fond de mardi à 37 200 $ sera supprimé et le ton sera donné pour que le prix BTC clôture en territoire négatif pour la semaine de négociation.

Graphique BTC/USD 4H

D’un autre côté, un titre positif pourrait provenir de la Russie, Poutine tendant la main à l’Ukraine et acceptant leur offre avec des troupes commençant à se retirer d’Ukraine. Attendez-vous à voir une scie sauteuse revenir à la hausse ciblant 42 185 $, le double sommet d’hier soir. Selon le caractère officiel de la source ou du commentaire, attendez-vous à voir un suivi vers 44 088 $.

Le prix d’Ethereum rebondit sur le support, mais la pression baissière est là alors que les investisseurs attendent les commentaires de la Russie

Le prix de l’Ethereum (ETH) a effacé les gains acquis d’hier alors que les commerçants asiatiques ont déclenché une vente ce matin. Cela n’a pas donné à leurs homologues européens le meilleur début de journée et a été une surprise car hier, le sentiment mondial attendait avec impatience des perspectives positives. Au moment de la rédaction, l’action des prix a trouvé un plancher à 2 574 $ avec un rebond technique parfait sur ce niveau, désormais possible. Ce n’est pas un hasard si le niveau coïncide avec le plus bas du 05 mars atteint lors de la séance asiatique.

Le prix de l’ETH semble sur le point de se négocier un peu et peut-être même de remonter vers 2 682 $. Cela pourrait être un niveau que les baissiers voudront défendre comme point d’entrée logique, plaçant leurs pertes d’arrêt au-dessus de 2 695 $ ou même 2 700 $, offrant une double colline pour cacher leurs arrêts d’être touchés en cours de journée. Alors que l’indice de force relative est revenu massivement au milieu de la fourchette, attendez-vous à voir des traders toujours aux commandes et une pression contre 2 574 $, avec des sommets plus bas et des prix rebondissant plusieurs fois sur le niveau de prix susmentionné avant de chuter plus bas. – peut-être après le troisième ou le quatrième rebond. Cela ouvrira la voie à une baisse accélérée vers 2 440 $, testant le plus bas de cette semaine.

Graphique ETH/USD 4H

Dans un scénario de trading de gamme, si les haussiers pouvaient déclencher les arrêts des baissiers au-dessus de 2 695 $, attendez-vous à voir un rallye rapide plus haut dans un rallye à couverture courte, car ces arrêts activeront un grand nombre d’ordres d’achat, augmentant le Action de prix. Cela porterait rapidement l’action des prix des ETH à 2 760 $ et pourrait même voir un suivi vers 2 800 $, où les haussiers font face à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours. Un petit test et un fondu de 2 840 $ seraient le maximum attendu à la hausse pour la session d’aujourd’hui.

Le prix du XRP devrait redescendre en dessous du SMA de 55 jours, remettant la correction sur la table

Le prix de Ripple (XRP) a vu les investisseurs buy-the-dip jusqu’alors absents revenir en force hier alors que XRP a vu un afflux massif de liquidités alors que l’Ukraine a étendu une branche d’olivier à la Russie mais n’a vu aucune confirmation ou signal positif de Moscou, qui n’a pas saluer leurs efforts pour poursuivre le dialogue. Après le rallye de secours d’hier, le silence s’installe comme une douche froide pour les investisseurs, effaçant la possibilité d’une résolution rapide de la situation. Il devient de plus en plus évident pour les marchés que Poutine ne tient vraiment qu’à faire tourner la situation en sa faveur.

Le prix du XRP a techniquement trouvé un plancher à 0,73 $. Avec deux tests déjà à la baisse, attendez-vous à ce que ce niveau se brise une fois que la session américaine commencera et verra une nouvelle vague de ventes par les investisseurs. Un coup de poing à travers le plancher à 0,73 $ verrait une chute vers 0,70 $, faisant un nouveau plus bas pour cette semaine ou même 0,69 $, un nouveau plus bas pour ce mois-ci.

Graphique XRP/USD 4H

Alors que les sanctions commencent à nuire à l’économie russe et que la date limite pour plusieurs banques russes de SWIFT est proche, elles pourraient commencer à peser et forcer la main de Poutine à un compromis, qui serait bien accueilli par les marchés mondiaux. Dans un tel scénario, le rallye de secours d’hier ne semblerait être qu’une répétition avec le retracement des prix XRP à 0,78 $ puis vers 0,80 $ ou même 1,00 $, dans le cas où une solution permanente serait trouvée pour le conflit.