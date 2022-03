L’introduction en bourse de Reddit pourrait-elle déclencher la frénésie des actions Meme en 2022? | Cryptomonnaie

Il est populairement connu comme une plate-forme de médias sociaux basée sur un forum qui a fait la une des journaux en janvier 2021 pour être l’endroit où r / WallStreetBets a tracé les courtes compressions sismiques des actions GameStop et AMC. Maintenant, Reddit prévoit de lancer sa propre introduction en bourse dans les semaines à venir – comment réagiront les investisseurs particuliers ?

La société basée à San Francisco a confirmé à la mi-décembre que la cotation devrait avoir lieu après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis aura terminé son processus d’examen – en fonction des conditions du marché et d’autres facteurs. Reddit a également affirmé qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant le nombre d’actions ou la fourchette de prix pour son introduction en bourse.

Reddit, qui a été évalué à 10 milliards de dollars par les investisseurs lors d’un tour de financement à l’été 2021, n’a pas encore confirmé sa valorisation cible pour la cotation.

Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’une société publique, Reddit a joué par inadvertance un rôle clé dans certains des plus grands mouvements boursiers de l’année écoulée.

(Image : Allié)

Comme nous pouvons le voir sur les performances de GameStop et d’AMC au cours de 2021, nous pouvons voir que les deux actions – les deux favorites du groupe Reddit r/WallStreetBets – se sont considérablement redressées au cours des 12 derniers mois.

Les actions GameStop et AMC sont considérées comme des actions meme car elles fonctionnent uniquement sur le sentiment des investisseurs, par opposition à leurs fondamentaux respectifs.

Alors que Reddit, un réseau social qui compte environ 430 millions d’utilisateurs mensuels actifs, offre de nombreux fondamentaux, le rôle de l’entreprise dans le monde populaire de l’investissement dans les mèmes peut générer des volumes plus élevés d’intérêt et d’intention d’achat parmi les investisseurs particuliers.

Sur la base des fondamentaux, Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe, a désigné Reddit comme l’un de ses choix pour les plus grandes cotations de 2022.

«En 2022, des sociétés telles que Stripe, Instacart, Databrics, Discord devraient toutes flotter, et Reddit devrait également flotter en mars 2022. Parmi les offres actuelles en cours, celles qui pourraient bientôt flotter sur le marché américain sont Turo, Thomas James Homes et HomeSmart Holdings », a déclaré Manturov en évaluant l’année à venir pour les débutants sur le marché.

Alors, Reddit pourrait-il devenir le dernier stock de mèmes populaire pour les investisseurs ? Examinons plus en détail à quoi pourrait ressembler l’introduction en bourse de la plateforme sociale :

Stock Meme instantané

Les membres de r/WallStreetBets – qui s’étendent désormais à 11 millions – discutent de la perspective d’acheter les actions de Reddit depuis que la plateforme a déposé confidentiellement ses documents auprès de la SEC en décembre.

Certaines sections du groupe étaient enthousiastes à l’idée d’acheter des actions. « Si Reddit ne devient pas le plus grand stock de mèmes de tous les temps, je vais être individuellement déçu de nous tous », a fait remarquer un utilisateur, tandis qu’un autre a prédit que Reddit deviendrait un « stock de mèmes instantané », a rapporté Markets Insider.

Alors qu’en est-il de la santé financière de Reddit aujourd’hui ? La société a levé un total de 1,3 milliard de dollars depuis sa création en 2005, plus de 70 % de son financement provenant des deux dernières années et demie. Reddit a obtenu une valorisation de 9,6 milliards de dollars en août 2021 – un chiffre qui est plus du triple de sa valorisation de 2019 de 2,7 milliards de dollars.

Sur la base d’une évaluation initiale de l’offre publique cible prévue de 15 milliards de dollars, et en tenant compte des revenus publicitaires les plus récents de la société de 100 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 ainsi que de son taux d’exécution annuel actuel de 400 millions de dollars, le rapport prix/ventes de Reddit serait de 37,5. . C’est plus que les principaux concurrents de l’entreprise comme Snap, Meta et Twitter.

Ces chiffres suggèrent que Reddit n’a peut-être pas besoin de l’aide d’investisseurs de détail axés sur les mèmes pour devenir une liste réussie. Cependant, la position de Reddit en tant qu’action appréciée du prolifique r / WallStreetBetsGroup ainsi que d’une plate-forme technologique hautement performante pourrait permettre à l’action de se redresser confortablement à la suite de sa cotation.

Doutes sur les informations d’identification Meme de Reddit

Tous les utilisateurs de r/WallStreetBets n’étaient pas enthousiastes à l’idée que Reddit devienne public. Certains utilisateurs sont déjà frustrés par les transitions subtiles de l’entreprise vers une entreprise technologique plus traditionnelle avec des annonceurs à prioriser.

Jaime Rogozinski, le fondateur de WallStreetBets, a déploré l’entreprise que Reddit est devenue, après avoir reconnu l’entreprise comme un espace sûr et libre de l’établissement de Wall Street. « En ce sens, on a l’impression que leur maison est transformée en entreprise et fait partie de l’établissement », a déclaré Rogozinski.

Rogozinski ne fait plus partie du groupe, mais son sentiment est partagé par nombre de ses membres. Dans cet esprit, cela ne devrait pas surprendre les investisseurs si les actions de Reddit sont snobées par la majorité des investisseurs de r/WallStreetBets.

Cependant, en tant qu’entreprise qui s’apprête à lancer l’une des introductions en bourse les plus attendues de 2022, Reddit n’a peut-être pas besoin de l’aide d’investisseurs de mèmes pour profiter d’un bon départ dans la vie publique.