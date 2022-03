Michael Saylor soutient que Bitcoin est un actif à risque alors que le prix du BTC tente de se redresser | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a enregistré des gains de plus de 200 % depuis janvier 2020, révélant sa nature à risque.

Malgré une forte corrélation avec les actions, le prix du Bitcoin a enregistré des gains constants pendant la guerre russo-ukrainienne.

Les analystes sont optimistes sur Bitcoin, prédisant un rallye de l’actif.

Le prix du bitcoin continue d’afficher des gains dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, alimentant une perspective haussière parmi les investisseurs. Malgré la corrélation de Bitcoin avec les actions et les actions, Michael Saylor estime que BTC est un actif à risque.

Bitcoin agit comme un actif à risque dans la montée des tensions géopolitiques

Le prix du Bitcoin a affiché des gains de plus de 200% depuis janvier 2020. Plus récemment, il a encore baissé malgré la baisse des prix, les investisseurs institutionnels et les dirigeants considèrent désormais le risque d’actif par nature. L’actif a une forte corrélation avec les actions technologiques et les actions ; cependant, les partisans affirment que Bitcoin a également agi comme une couverture contre l’inflation.

Bitcoin a trouvé une utilité des deux côtés de la guerre russo-ukrainienne, et les experts pensent que le conflit pourrait favoriser l’adoption de l’actif par les utilisateurs.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit un rallye. Les analystes de Netcost-Security ont repéré une cassure baissière d’Ichimoku pour la première fois depuis le 4 décembre 2021. Le schéma déclenche généralement une grosse vente ; cependant, il n’y a pas eu de suivi.

Malgré le rebond du prix du Bitcoin, le risque de baisse persiste et l’actif pourrait tester ses plus bas de 2021. Le prix du Bitcoin pourrait chuter jusqu’à 30 400 $, similaire à la tendance de 2021.

Les analystes ont fait valoir que, sur la base de l’analyse Gan, le comportement historique de Bitcoin le 21 mars implique un mouvement majeur. Historiquement, il y a toujours eu un mouvement de prix important après cette plage de dates, et les analystes affirment qu’il pourrait y avoir un renversement de tendance de l’actif le 21 mars 2022.

La tendance du prix du bitcoin entrant dans cette plage de dates a généralement changé, ce qui implique un changement à venir du prix de l’actif dans les deux prochaines semaines.