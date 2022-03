Bitcoin annule le gain de mercredi avant la décision sur les taux de la BCE et l’IPC américain | Cryptomonnaie

Bitcoin a inversé sa trajectoire tandis que le rebond de l’euro sur deux jours s’est arrêté, les observateurs surveillant la réaction de la Banque centrale européenne (BCE) à la tempête imminente d’une inflation élevée et d’une faible croissance.

Les données de CoinDesk montrent que la principale crypto-monnaie est tombée à 39 000 $ pendant les heures d’ouverture en Asie, inversant presque le pic de 8 % de mercredi provoqué par le décret exécutif sur la cryptomonnaie du président américain Joe Biden.

« Le marché a de nouveau chuté vers 1h30 UTC lors de la négociation asiatique sur les longues liquidations qui dominent toujours les marchés à effet de levier », a déclaré Laurent Kssis, expert en fonds négociés en bourse crypto et directeur de CEC Capital. « Tout potentiel de retrait semble futile en raison des pressions de vente que ces liquidations créent. »

Le taux de change euro-dollar (EUR/USD) a stagné autour de 1,1065, après avoir rebondi de près de 200 pips (généralement la dernière décimale du prix) au cours des deux jours précédents, selon TradingView.

Historiquement, la Réserve fédérale (Fed) a eu le plus grand impact sur les marchés de la cryptomonnaie et les décisions de taux de la BCE ont eu peu ou pas de pertinence. Cependant, la décision de jeudi est cruciale, selon un observateur.

« À l’heure actuelle, nous savons déjà que la Fed augmentera les taux d’intérêt, donc peu importe l’évolution du marché américain, cela se produira. L’influence la plus considérable en ce moment pourrait être le bellicisme de la Banque centrale européenne cette semaine », a déclaré Griffin Ardern, un trader de volatilité de la société de gestion de crypto-actifs Blofin.

« Tout mouvement inattendu de la BCE pourrait déclencher une chute du marché », a ajouté Ardern.

La BCE devrait annoncer sa décision sur la politique monétaire le jeudi 10 mars à 12h45 GMT. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tiendra une conférence de presse à 13h30 UTC, soit 45 minutes après l’annonce de la politique de la BCE.

Les marchés ont récemment revu à la baisse les attentes concernant le resserrement de la BCE, car la guerre russo-ukrainienne en cours devrait plonger l’économie européenne dans une récession caractérisée par une inflation élevée.

Selon les données de Refinitiv, mercredi, les marchés monétaires avaient prévu une hausse des taux d’intérêt de la BCE de moins de 15 points de base en décembre contre une hausse de 30 points de base avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine le 24 février.

Selon Chris Vecchio, stratège chez DailyFX, la menace imminente d’une crise de liquidité en Europe pourrait voir la BCE retarder le resserrement de sa politique.

« Il y a une chance non nulle que les sanctions européennes et américaines contre la Banque centrale de Russie provoquent une crise de liquidité pour les banques européennes qui persiste dans un avenir prévisible. En retour, cela peut fournir l’excuse dont les responsables de la BCE ont besoin pour justifier le maintien de leurs programme d’achat d’actifs en place jusqu’au 3T’22 et des taux d’intérêt plus bas plus longtemps », a déclaré Vecchio dans un e-mail.

La plupart des banques d’investissement prévoient que la BCE maintiendra l’orientation de sa politique inchangée tout en adoptant une position plus flexible sur l’inflation, selon Netcost-Security.

Les traders surveilleront également les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour février, qui doivent être publiées à 13h30 GMT. « Le consensus prévoit une accélération du titre de 7,5 à 7,8%. Je pense que le risque est pour une augmentation encore plus importante des prix », a déclaré John Kicklighter, stratège chez DailyFX.

Un fort dépassement des attentes pourrait raviver les craintes d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base la semaine prochaine, exerçant peut-être une pression à la baisse sur les actifs risqués. On s’attend généralement à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base la semaine prochaine.