Le prix de Solana prend de l’ampleur pour dépasser les 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana montre une formation de coin en baisse, faisant allusion à un mouvement haussier.

Un mouvement au-delà de 91,04 $ confirmera une cassure et propulsera SOL à 112,84 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 75,33 $ invalidera la thèse haussière.

L’action des prix de Solana au cours du dernier mois et demi a mis en place une tendance haussière. Les investisseurs peuvent s’attendre à un mouvement explosif alors que SOL se libère de cette configuration.

Le prix de Solana attend le point de rupture

Le prix de Solana a établi deux hauts et trois bas plus bas depuis le 22 janvier, donnant lieu à un coin en baisse. Cette formation technique – qui s’incline vers le bas – est en fait haussière et prévoit une hausse de 23 %, déterminée en mesurant la distance entre le premier swing haut et bas et en l’ajoutant comme une extension du point de cassure.

Par conséquent, les investisseurs doivent attendre un mouvement décisif au-delà de la ligne de tendance supérieure du coin descendant à environ 91,04 $. En supposant qu’une telle poussée se produise, cette projection théorique place l’objectif du prix de Solana à environ 112,84 $.

Il y a de fortes chances que les acheteurs fassent une courte pause autour de 105,82 $ en raison de la formation de sommets égaux.

Les investisseurs intéressés peuvent prendre une position longue à 91,04 $ après une confirmation de cassure et enregistrer des bénéfices à 105,82 $ et 112,84 $. Au total, ce mouvement représenterait une ascension de 23% pour le prix de Solana.

Une façon légèrement plus risquée de prendre ce commerce serait d’entrer dans une position longue à 81,34 $ et de réaliser des bénéfices à 112,84 $. Cette accélération constituerait toutefois un gain de 39 %.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, une correction vers le niveau de support de 75,33 $ ouvrira des doutes. Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 75,33 $ invalidera la thèse haussière du biseau ascendant pour SOL.

Dans un tel cas, le prix de Solana pourrait revoir le niveau de support de 65,91 $ – bien qu’à ce moment-là, les acheteurs auront la possibilité de tenter une autre montée en puissance.