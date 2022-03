Le prix Ethereum se consolide avant une cassure de 34% | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum fait face à un moment décisif alors qu’il s’enroule à l’intérieur d’un triangle symétrique.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un mouvement de 34% dans les deux sens, compte tenu de la nature ambiguë de la configuration.

Un mouvement à la hausse semble peu probable en raison de la présence de multiples barrières de résistance.

L’action des prix d’Ethereum montre une configuration intéressante qui prévoit la possibilité d’un mouvement massif dans les deux sens. Cependant, compte tenu des aspects techniques, la probabilité d’un mouvement vers le bas semble plus plausible pour l’ETH.

Le prix Ethereum est bloqué en consolidation

Le prix d’Ethereum établit trois hauts inférieurs et deux bas plus élevés depuis le 24 janvier. La connexion de ces points de basculement à l’aide de lignes de tendance entraîne la formation d’un triangle symétrique. Cette formation technique prévoit un mouvement de 34% dans les deux sens obtenu en mesurant la distance entre le premier swing haut et bas.

Une cassure haussière à environ 2 882 $ place l’objectif à 3 874 $, mais un mouvement baissier en dessous de 2 405 $ révèle l’objectif à 1 578 $.

Cependant, un mouvement à la hausse est moins probable en raison de la présence de la zone d’approvisionnement hebdomadaire s’étendant de 2 927 $ à 3 413 $. De plus, la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a maintenu le prix plafonné au cours des trois derniers mois.

De plus, le SMA de 100 jours présent à l’intérieur de la zone d’approvisionnement hebdomadaire fait de cette confluence un obstacle difficile à surmonter. Par conséquent, un chandelier de six heures proche en dessous de 2 405 $ indiquerait une cassure et prévoit un effondrement de 34 % à 1 578 $.

Les traders ETH pourraient empêcher une correction aussi abrupte en raison du niveau de support hebdomadaire à 1 730 $.

Graphique ETH/USDT sur 6 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum est témoin d’une augmentation massive de la pression d’achat qui déclenche une cassure haussière, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la hausse soit plafonnée autour du SMA de 200 jours à 3 543 $ ou 3 600 $.

Tout mouvement au-delà de ce niveau nécessitera un afflux massif de pièces stables ou une accumulation d’ordres d’achat, ce qui est peu probable compte tenu de la nature consolidante de la BTC et de la corrélation de l’ETH avec celle-ci.