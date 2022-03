Les frais de gaz Ethereum chutent aux niveaux les plus bas depuis août 2021 | Cryptomonnaie

Les frais de gaz pour les transactions sur la blockchain Ethereum (ETH) ont chuté aux niveaux les plus bas depuis août. Mais ils ne sont toujours pas bon marché.

Selon les données provenant de Coinmetrics et partagées par la plate-forme CryptoRank, le coût moyen mobile sur sept jours d’une transaction Ethereum au 9 mars s’élevait à 11,14 $, le replaçant parmi les niveaux enregistrés au milieu de l’année dernière avant qu’il n’atteigne 55 $. fin 2021.

Au moment de la rédaction de cet article, il semble y avoir une congestion minimale du réseau, les données Etherscan estimant que les frais de gaz coûtent environ 30 Gwei (1,53 $) pour une confirmation à faible vitesse à 32 Gwei (1,64 $) pour une confirmation à grande vitesse.

Les données Ycharts montrent également que le prix moyen de l’essence Ether a chuté rapidement depuis le début de l’année, plongeant de 218 Gwei le 10 janvier à 40,82 Gwei comme hier.

Au milieu de la croissance en plein essor des secteurs des jetons non fongibles (NFT) et de la finance décentralisée (DeFi) d’Ethereum en 2021, le réseau a été critiqué à plusieurs reprises pour ses frais de gaz outrageusement élevés.

Une congestion plus faible et des frais moins élevés semblent corrélés à la spéculation ou à l’intérêt décroissant pour les NFT et les DeFi au début de cette année par rapport à la fin de 2021. I

Au cours des 30 derniers jours, les données de DappRadar montrent que neuf des 10 principaux marchés sur Ethereum ont vu leur volume de transactions diminuer, avec LooksRare en première place et OpenSea en deuxième place, perdant chacun 78,27 % et 34,75 %. Les autres pertes notables incluent SuperRare et Rarible avec 73,29% et 80,65% chacun.

DeFi basé sur Ethereum souffre également également, avec huit des 10 meilleurs projets en rouge omniprésent au cours du mois dernier en termes de valeur totale verrouillée (TVL) et de prix des jetons d’actifs natifs.

Pertes TVL du projet DeFi: DappRadar