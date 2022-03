Prédiction de prix XRP : l’ondulation se rapproche d’une cassure de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix XRP se consolide au-dessus d’une zone de demande de 0,687 $ à 0,705 $, suggérant une possibilité d’évasion.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Ripple rebondisse de 20 % et reteste la barrière de résistance de 0,917 $.

Un chandelier de six heures près du niveau de support de 0,687 $ invalidera la thèse haussière.

L’action des prix XRP montre clairement de longues périodes de consolidation suivies d’une cassure et d’une poursuite de celle-ci, indiquant une nature fractale. La dernière structure de coil-up et d’évasion a été vue début février et le jeton de remise est susceptible de répéter une perspective similaire.

Le prix du XRP grimpe

Le prix du XRP a commencé sa consolidation après avoir augmenté de 26 % entre le 24 et le 26 février. Depuis lors, Ripple est bloqué dans une fourchette, indiquant un manque de volatilité et une accumulation potentielle.

La zone de demande de six heures, s’étendant de 0,687 $ à 0,705 $, est la base de cette consolidation et servira également de rampe de lancement pour une évasion et une expansion.

En ce qui concerne les objectifs à la hausse, le prix du XRP est très susceptible de dépasser le niveau de 0,856 $ pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat reposant au-dessus des sommets égaux formés ici. Cependant, cette barrière n’est pas le dernier arrêt pour le prix XRP.

Une résurgence de la pression d’achat prolongera la montée à 0,917 $, où Ripple a atteint des sommets égaux les 8 et 9 février. Cette montée en flèche constituerait une ascension d’environ 20 % par rapport à la position actuelle de 0,754 $.

Graphique XRP/USDT sur 6 heures

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) soutient ces perspectives de consolidation pour le prix XRP. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du XRP au cours du mois.

Cet indice est récemment devenu positif et oscille actuellement autour de 0,905 %. Cette valeur suggère qu’il n’y a pas de déséquilibre entre les détenteurs et qu’une vente potentielle est peu probable. Fait intéressant, un mouvement similaire a été observé avec le MVRV à 30 jours début février, lorsque la consolidation a entraîné une hausse de 50 %. En raison de la nature fractale de cette perspective, une telle configuration ajoute de la crédibilité à la thèse de l’évasion.

XRP MVRV de 30 jours

L’indice en chaîne du nombre de transactions de baleines suit le nombre de transferts d’une valeur de 100 000 $ ou plus et peut être utilisé comme indicateur de leurs intérêts d’investissement. Cette métrique oscille actuellement à 452 après avoir produit plusieurs sommets inférieurs depuis le début de la consolidation le 26 février.

Bien que la valeur des transferts importants soit en baisse, la tendance est étonnamment similaire à celle observée lors de la consolidation du début février qui a conduit à une cassure de 50 %. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP suive une trajectoire similaire.

Transactions de baleines XRP

D’un autre côté, si le prix XRP produit un chandelier de six heures près du niveau de support de 0,687 $, la thèse haussière sera invalidée. Dans ce cas, le jeton de remise revisitera la zone de demande de douze heures, s’étendant de 0,561 $ à 0,633 $, où les acheteurs peuvent donner une autre chance à la tendance haussière.