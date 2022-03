Binance dévoile ses plans de domination mondiale en rachetant des entreprises de tous les secteurs | Cryptomonnaie

Dans le sillage d’un contrôle réglementaire croissant, Binance a cherché à diversifier ses sources de revenus et à accroître davantage l’adoption de la cryptomonnaie en acquérant des entreprises traditionnelles dans « chaque secteur économique ».

Binance cherche à diversifier ses intérêts commerciaux en acquérant des sociétés en dehors du champ de la crypto-monnaie, selon un rapport du Financial Times.

« Nous voulons identifier et investir dans une ou deux cibles dans chaque secteur économique et essayer de les intégrer à la cryptomonnaie », a déclaré le PDG de Binance, Changpeng Zhao, affectueusement connu par ses 5,3 millions d’abonnés sur Twitter sous le nom de « CZ ».

Détenant déjà le titre de plus grand échange de crypto au monde, Binance vise à attirer des entreprises des marchés traditionnels dans le but d’accroître encore l’adoption de la crypto à grande échelle et de diversifier sa propre activité.

Dans l’interview, Zhao a poursuivi en disant que pousser les entreprises traditionnelles à adopter la crypto mettra la pression sur les plus lents et augmentera la concurrence globale sur le marché.

Cette annonce intervient peu de temps après l’investissement monumental de 200 millions de dollars de Binance dans l’éditeur Forbes, début février, faisant de Binance l’un des deux plus grands propriétaires de la société de médias.

#Binance prend une participation de 200 millions de dollars dans @Forbes. « Il s’agit de la première étape vers un marché qui a un potentiel très élevé en ce qui concerne l’adoption d’outils basés sur le Web 3.0 » https://t.co/mDIRMHC4dT — Binance (@binance) 10 février 2022

Ces mouvements continuent de démontrer la puissance réelle naissante de l’industrie de la crypto-monnaie plus largement, qui a vu Binance atteindre une valorisation estimée à environ 300 milliards de dollars et a établi Changpeng Zhao comme le 11e homme le plus riche du monde.

Alors que les échanges cryptomonnaies ont déjà collé leurs logos sur les stades et volé la vedette au Super Bowl, l’acquisition d’une participation aussi importante dans une société de médias héritée comme Forbes positionne Binance comme un acteur sérieux dans les acquisitions et les investissements.

Binance a déjà acheté des actifs et des entreprises qui ne relèvent pas de son activité principale immédiate, après avoir acquis le site Web de données cryptomonnaies CoinMarketCap en avril 2020, ainsi que l’achat d’une participation majoritaire dans le géant des services de paiement par carte Swipe fin décembre 2021. .

En termes de diversification des revenus, la récupération d’entreprises traditionnelles en dehors des actifs numériques semble être une sage décision, dont 90 % proviennent actuellement des frais de négociation sur sa bourse, selon CZ.

Cointelegraph a contacté Binance pour plus de commentaires, mais il n’avait pas répondu au moment de la publication.

La nouvelle des ambitions de Binance au-delà de la crypto-monnaie survient alors que l’échange continue de faire l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs du monde entier.

Il y a trois jours, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a annoncé un partenariat stratégique entre les services de paiement par carte internes de Binance, Bifinity, et la société d’investissement Eqonex, dans le cadre duquel un prêt convertible de 36 millions de dollars a été accordé pour étendre les produits des sociétés, y compris le Digivault actuellement enregistré auprès de la FCA.

À la suite de la transaction, la FCA a déclaré que « les individus et les entités qui font partie du groupe Binance peuvent être devenus les bénéficiaires effectifs de Digivault aux fins de la réglementation sur le blanchiment d’argent », suggérant des problèmes réglementaires potentiels pour Digivault.

Nous sommes au courant des récentes déclarations faites par Eqonex Limited et le groupe Binance confirmant qu’une entité appelée Bifinity avancera un prêt convertible de 36 millions de dollars américains à EQONEX. https://t.co/EV7keSHRpa – Autorité de conduite financière (@TheFCA) 7 mars 2022

Binance serait également en pourparlers pour obtenir une licence pour opérer à Dubaï, selon Bloomberg. Cela survient alors que les Émirats arabes unis poursuivent leurs efforts pour devenir une «oasis» pour les actifs numériques au Moyen-Orient.