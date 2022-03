Réglementation cryptomonnaie plus souple que prévu et position de rebond des actions Bitcoin pour une clôture de 42 000 $ | Cryptomonnaie

L’approche accommodante de l’administration Biden en matière de réglementation du secteur de la cryptomonnaie et un rebond des marchés boursiers pourraient donner un coup de pouce aux haussiers lors de l’expiration des options de 790 millions de dollars vendredi.

Les traders Bitcoin (BTC) ont sauté pour défendre le niveau de 40 000 $ après un nouveau test dévastateur du support de 38 000 $ le 7 mars. mois le 2 mars.

La hausse des prix du Bitcoin le 9 mars a été partiellement attribuée au rapport sur les données d’inflation aux États-Unis attendu cette semaine. Les analystes s’attendent à un nouveau record de 40 ans, l’indice des prix à la consommation (IPC) atteignant 7,9 % de gains annuels.

En outre, une déclaration de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen concernant le décret exécutif du président Biden sur les actifs numériques a été un peu plus douce que prévu. Bien que supprimé du site Web du département américain du Trésor car il a apparemment été publié tôt par erreur, l’ordonnance appellera apparemment à « une approche coordonnée et globale de la politique des actifs numériques ».

Le rallye des matières premières était un présage de la hausse de Bitcoin

Considérant que l’indice Bloomberg Commodities (BCOM) a atteint un sommet historique de 134 le 8 mars, la force récente de Bitcoin ne devrait pas surprendre. Malgré une correction à 129, les gains BCOM accumulés en 30 jours restent à 18,5%, selon MarketWatch.

Selon l’intérêt ouvert à l’expiration des options de vendredi, les traders Bitcoin ont placé de gros paris entre 44 000 $ et 48 000 $. Ces niveaux peuvent sembler optimistes en ce moment, mais Bitcoin a testé ce niveau il y a huit jours.

Les options Bitcoin regroupent les intérêts ouverts pour le 11 mars. Source : CoinGlass

Une vue plus large utilise le ratio call-to-put et montre un avantage de 40% par rapport aux traders Bitcoin, car les instruments d’achat (achat) de 460 millions de dollars ont un intérêt ouvert plus important que les options de vente (vente) de 330 millions de dollars. Cependant, l’indicateur call-to-put de 1,40 est trompeur car la plupart des paris haussiers deviendront sans valeur.

Par exemple, si le prix de Bitcoin reste inférieur à 43 000 dollars à 8h00 UTC le 11 mars, seules 190 millions de dollars de ces options d’achat seront disponibles. Cet effet se produit parce qu’il n’y a aucune valeur dans le droit d’acheter du Bitcoin à 44 000 $ s’il se négocie en dessous de ce niveau.

Les traders pourraient empocher 140 millions de dollars à 42 000 dollars

Vous trouverez ci-dessous les trois scénarios les plus probables basés sur l’action actuelle des prix. Le nombre de contrats d’options disponibles le 11 mars pour les instruments haussiers (call) et baissiers (put) varie en fonction du prix d’expiration. Le déséquilibre en faveur de chaque camp constitue le gain théorique :

Entre 40 000 $ et 42 000 $ : 2 600 appels contre 2 100 puts. Le résultat net est équilibré entre les options d’achat (haussier) et de vente (baissier).

Entre 42 000 $ et 43 000 $ : 4 500 appels contre 1 150 puts. Le résultat net favorise les traders de 140 millions de dollars.

Entre 43 000 $ et 44 000 $ : 5 100 appels contre 700 puts. Le résultat net favorise les instruments d’achat (haussiers) de 190 millions de dollars.

Cette estimation brute considère les options d’achat utilisées dans les paris haussiers et les options de vente exclusivement dans les transactions neutres à baissières. Même ainsi, cette simplification excessive ne tient pas compte des stratégies d’investissement plus complexes.

Par exemple, un trader aurait pu vendre une option d’achat, gagnant ainsi une exposition négative au Bitcoin au-dessus d’un prix spécifique. Malheureusement, il n’y a pas de moyen facile d’estimer cet effet.

Les traders ont besoin d’un prix BTC inférieur à 42 000 $ pour équilibrer la balance

Les traders Bitcoin doivent détenir 42 000 $ pour réaliser un bénéfice de 140 millions de dollars le 11 mars. De plus, une simple hausse de prix de 2 % par rapport au niveau actuel de 42 200 $ est suffisante pour que les traders Bitcoin obtiennent un gain de 190 millions de dollars à l’expiration des options de vendredi.

Les baissiers auront du mal à supprimer le prix compte tenu du sentiment positif à court terme des attentes d’inflation et de la pression moindre des régulateurs. Actuellement, les données des marchés d’options favorisent les options d’achat (achat).