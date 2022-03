Le prix d’Algorand semble survendu et devrait augmenter de 30 % | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand est extrêmement survendu et surexploité.

Des lacunes et des déséquilibres massifs sont désormais présents dans le système Ichimoku Kinko Hyo.

Les risques baissiers sont extrêmement limités, tandis que les gains potentiels sont importants.

Le prix d’Algorand, comme la plupart des altcoins, a souffert d’une tendance baissière prolongée qui a été exacerbée par le sentiment général de risque dû au bruit géopolitique provoqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cependant, les données techniques indiquaient qu’un rallye majeur se produirait malgré les incertitudes.

Prix ​​Algorand positionné pour un retour à 1,10 $

L’action des prix d’Algorand est un exemple parfait de ce à quoi ressemble un instrument extrêmement survendu et surexploité. ALGO se négocie actuellement avec une décote de près de 76 % par rapport à son sommet historique de novembre 2021 de 2,99 $. Une bonne partie de cette perte devrait connaître un retracement très bientôt.

Du point de vue d’Ichimoku, le prix d’Algorand a des écarts énormes entre les corps de chandelier hebdomadaires et le Tenkan-Sen, indiquant un retour moyen imminent et rapide vers le Tenkan-Sen près de 1,10 $. De plus, ALGO est passé à un tel extrême qu’il a atteint la plage moyenne maximale du Kijun-Sen, avertissant d’un retour violent à une valeur comprise entre 1,10 $ et 2,00 $.

Les creux historiques de l’oscillateur de l’indice composite indiquent la probabilité d’un important rallye de retour à la moyenne. Ces nouveaux plus bas historiques se sont formés alors que l’indice de force relative atteint le premier niveau de survente dans un marché baissier à 30 et tandis que le prix d’Algorand rebondit sur le retracement critique de Fibonacci de 88,6 % à 0,73 $.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ALGO/USDT

Les risques baissiers demeurent préoccupants, mais l’ampleur et la portée de tout mouvement continu à la baisse seront probablement faibles. Le prix d’Algorand bénéficie d’un soutien important près du sommet du nuage Ichimoku de 3 semaines (non illustré) dans la zone de valeur de 0,70 $ à 0,71 $, aidant à établir un swing bas et une limite à la quantité d’ALGO pouvant se déplacer lorsqu’il est déjà si étendu.