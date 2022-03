Le prix du XRP augmente alors que les investisseurs deviennent optimistes quant au règlement potentiel SEC vs Ripple | Cryptomonnaie

La communauté des détenteurs et des investisseurs de Ripple attend le verdict de la juge Sarah Netburn dans l’affaire SEC contre Ripple.

Une source proche de la SEC estime que le régulateur est moins susceptible d’atteindre le résultat souhaité.

Les analystes ont évalué la tendance des prix XRP et prédit une tendance à la hausse.

La communauté d’investisseurs XRP pense que le défendeur est plus proche d’une victoire dans le procès SEC contre Ripple. Le prix de l’altcoin a grimpé en réponse au récit haussier, tandis que les investisseurs attendent un verdict de la juge Sarah Netburn.

Le géant des paiements est plus près de gagner dans l’affaire SEC contre Ripple

La communauté XRP attend un verdict de la juge Sarah Netburn sur le procès SEC contre Ripple. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier provisoire pour la décision, les partisans pensent que l’affaire est parvenue à une conclusion décisive et que le géant des paiements pourrait gagner.

John Deaton, l’avocat des détenteurs de XRP, estime qu’il n’y aura peut-être pas de règlement dans l’affaire SEC contre Ripple au cours du mois prochain. Il pourrait y avoir un retard dans une décision; cependant, l’avocat Jeremy Hogan soutient qu’un règlement rapide ne peut être exclu.

Hester Peirce, le commissaire de la SEC, estime que le régulateur pourrait ne pas parvenir à un résultat favorable. Cela pourrait se traduire par une victoire pour le géant du paiement Ripple.

Les acheteurs de XRP accumulent l’altcoin, déplaçant les pièces des échanges vers des portefeuilles privés. Un portefeuille baleine a récemment transféré 55 millions de dollars en XRP vers un portefeuille inconnu. Malgré un démarrage lent en mars 2022, l’altcoin s’est rapidement remis de l’effusion de sang crypto et a enregistré des gains de 5% du jour au lendemain.

La déclaration du commissaire de la SEC a alimenté l’optimisme des investisseurs. À mesure qu’un volume plus élevé de XRP se déplace dans les couloirs, il alimente l’utilité et l’adoption de l’altcoin. Bien qu’il y ait un retard dans le règlement du procès de la SEC contre XRP, il y a eu une augmentation de l’utilité et de la pertinence de l’altcoin parmi les commerçants.

Les analystes ont évalué la tendance des prix XRP et prédit que la hausse est plafonnée à 0,80 $ alors que les traders attendent le règlement SEC vs Ripple. Les analystes de Netcost-Security ont noté que Ripple avait confirmé une cassure baissière d’Ichimoku dimanche; cependant, il n’y a pas eu de suivi, car la participation en volume dans les altcoins à travers les bourses a chuté.

Les analystes de la chaîne YouTube Crypto Serpent estiment que le prix de Ripple pourrait retester 0,80 $ et dépasser le niveau avant une nouvelle consolidation.