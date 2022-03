Le prix Dogecoin entrera dans la zone d’achat avant que DOGE ne revienne à 0,23 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a, à tout le moins, une forte configuration de réversion moyenne plus élevée à court terme.

Point and Figure confirme une entrée haussière et complète les niveaux étendus sur le graphique hebdomadaire en chandeliers japonais.

Risques de baisse limités présents par rapport aux gains potentiels à la hausse.

Le prix Dogecoin a plusieurs signes avant-coureurs sur son graphique hebdomadaire indiquant que l’action des prix s’est étendue un peu trop loin vers le sud trop rapidement. Les chandeliers et les oscillateurs correspondants indiquent un renversement imminent – probablement un changement de tendance haussière plus large mais, sinon, à tout le moins, un fort recul.

Le prix du Dogecoin devrait remonter de plus de 70% si les conditions sont réunies

Le prix Dogecoin a été l’un des altcoins et des pièces meme les plus battus de tout l’espace des crypto-monnaies. Cependant, dans une tendance baissière dépassant 300 jours, certains signes indiquent un soulagement à venir. Le signe le plus flagrant d’un rallye imminent est les grands écarts entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen – les écarts entre ces deux niveaux ne durent pas longtemps et se corrigent souvent en quatre à six périodes.

DOGE/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

De plus, le prix Dogecoin est passé à la moyenne maximale du Kijun-Sen sur le graphique hebdomadaire, indiquant des conditions de survente extrêmes et un retour probable au-delà du Tenkan-Sen vers le Kijun-Sen à 0,23 $. Les oscillateurs de Dogecoin soutiennent un fort rallye. Les bandes Optex sont à des plus bas historiques, tandis que l’indice composite affiche une divergence haussière régulière à des plus bas extrêmes.

Une entrée longue théorique existe pour le prix Dogecoin sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,005 $ / 3 cases. La configuration longue est un ordre d’achat stop à 0,145 $, un stop loss à 0,125 $ et un objectif de profit à 0,23 $. L’idée commerciale représente une récompense de 3,4: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de plus de 60% à partir de l’entrée. Cependant, les objectifs de profit sont rarement atteints immédiatement après l’entrée, donc un stop suiveur de trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration de transaction longue est invalidée si le prix du Dogecoin tombe à 0,11 $ avant le déclenchement de l’entrée.