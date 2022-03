Le prix de Cardano rebondit rapidement avec 1 $ en vue | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano effectue un revirement solide alors que les traders se préparent pour le rallye à 1,00 $

Le prix de l’ADA devrait atteindre 0,90 $ plus tard au cours de la session américaine.

Attendez-vous à voir un afflux substantiel d’investisseurs alors qu’un rallye de soulagement à plus long terme semble être en cours.

Le prix de Cardano (ADA) a connu un revirement depuis hier, alors que les marchés se concentrent sur la poursuite des pourparlers de paix, et l’Ukraine est maintenant prête à se retirer de l’adhésion à l’OTAN. Ces éléments ont déclenché un afflux massif d’acheteurs au cours de l’ASIA PAC et de la session européenne alors que l’indice de force relative a effectué une réaction instinctive contre les baissiers. Attendez-vous à voir l’action intrajournalière des prix ADA atteindre 0,90 $ et d’ici demain ou vendredi 1,00 $ en fonction d’éléments positifs supplémentaires ajoutés à l’environnement actuel.

Le prix de Cardano met 1 $ sur les pourparlers de paix

L’action des prix de Cardano devrait augmenter d’environ 10% aujourd’hui, avec déjà 6% de gains enregistrés lors de la session ASIA PAC et de la session européenne, l’afflux de traders lors de la session américaine ajoutera 4% supplémentaires. En termes de valeur de prix, cela signifierait quelque part autour de 0,90 $, prépositionnant les investisseurs pour 15 % supplémentaires de gains d’ici vendredi et imprimant 1,00 $ sur le tableau des cotations. Cela effacerait la plupart des pertes subies en mars. Avec encore quelques semaines, mars pourrait devenir le mois le plus rentable de la durée de vie de Cardano.

La réaction intrajournalière des prix de l’ADA semble n’être qu’à sens unique vers le sud, car nous verrons une autre accélération à l’approche de la session américaine. Attendez-vous peut-être à la cloche de clôture américaine pour voir une poussée finale qui pourrait atteindre 0,90 $ dans le processus. Avec cela, les traders seront heureux de s’asseoir sur leurs mains jeudi et vendredi, car 1,00 $ n’est qu’à 15% de réduction par rapport à l’ouverture de l’action sur les prix de Cardano demain.

Graphique journalier Cardano/USD

Si la situation en Ukraine se détériorait à nouveau alors que les pourparlers de paix s’enlisaient ou échouaient, attendez-vous à ce que l’action des prix de l’ADA retombe au prix d’ouverture à 0,80 $. Dans une étape à deux niveaux, d’abord, le plus bas de cette semaine sera retesté à 0,78 $, suivi du plus bas du 24 février à 0,75 $. Cela signifierait une perte intrajournalière de 7%, toujours sur les cartes.