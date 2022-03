Le prix de Solana est en route pour 100 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana est sur le point de se redresser solidement, car les vents favorables ont augmenté de façon exponentielle depuis hier sur tous les marchés.

Des tonalités joyeuses créent l’ambiance alors que les investisseurs sautent sur l’occasion de faire partie du revirement possible.

Attendez-vous à voir au moins 20 % de gains dans les prochains jours avec au moins un test et une éventuelle cassure à la hausse au-dessus de 100 $.

Le prix Solana a ramené les traders après une longue absence depuis le début de l’excursion de la Russie en Ukraine. Avec des haussiers très actifs du côté acheteur, absorbant presque toutes les offres en vue, attendez-vous à voir une continuation dans la session américaine où la troisième vague d’achat sera déclenchée. Attendez-vous à ce que cette hausse déclenche un bénéfice de 15 % à 95 $ pour aujourd’hui, avec un test de 100 $ d’ici demain ou vendredi, rapportant 20 % aux investisseurs.

Le prix de Solana ne s’estompera pas tant qu’il n’aura pas atteint cette cotation à trois chiffres

Le prix de Solana a retrouvé l’astuce pour ignorer les nouvelles négatives actuelles et regarder au-delà vers ce qui est à venir. Les marchés commencent à percevoir que l’avenir s’annonce prometteur alors que les pourparlers de paix avancent, et Zelensky parle moins durement, avec un engagement à abandonner certaines régions d’Ukraine pour préserver le reste de l’Ukraine de la guerre. Avec une percée pas encore là, mais plus sur les cartes, les investisseurs se prépositionnent déjà pour le rallye de secours.

L’action des prix du SOL atteindra 95 $ aujourd’hui, probablement une fois que l’afflux de commerçants américains commencera à alimenter le moteur haussier actuel. Cela mettra en place une action sur les prix de Solana pour une autre hausse vers 102 $ où la moyenne mobile simple sur 55 jours et une ancienne plage de bande passante entreront en jeu et fourniront un plafond à court terme sur l’action des prix. La barrière des 100 $ a été franchie au cours du processus, ce qui devrait signaler une autre opportunité d’achat aux marchés.

Graphique journalier SOL/USD

Le rallye pourrait être de courte durée car aucune trêve ou autre décision définitive n’a été prise. Il y a une chance que tout mouvement à la hausse puisse rebondir sur 100 $ et le pivot mensuel et obtenir un rejet ferme à la baisse. Le prix SOL reviendrait rapidement sur ses gains et passerait en dessous de 80 $ vers 76 $, au niveau de support mensuel S1.